Vuelve Sin Codificar: sorpresón por los históricos no convocados

La nueva propuesta de Decodificados cuenta con varios de los tradicionales humoristas de Sin Codificar como Yayo Guridi, Pachu Peña, Pichu Straneo, Migue Granados, Nazareno Móttola, “Éber Ludueña” (Luis Rubio), aunque también contará con nuevos integrantes como “Caro Pardíaco” (Julián Kartun), Marcelo Ruíz Díaz, Ricardo Streiff, Nancy Gay, Walter López y Marina Castillo. Además, se suman el comediante Lucas “Luquitas” Rodríguez y “Dicky del Solar”, el polémico personaje creado por el también humorista Ezequiel Campa en la que interpreta a un rugbier con de comentarios grandilocuentes y escasa empatía con los que no pertenecen a su círculo social.

Entre las figuras anunciadas llama la atención que no aparezcan Diego Korol, Martín Campilongo y Pablo Granados tres miembros históricos del programa y que las audiencias identifican con esa propuesta. Teleshow se comunicó con el conductor de Korol esperanza que con sinceridad contestó: “La verdad no me llamaron para participar, me enteré por mis amigos que me mandan mensajes para felicitarme porque parece que hay una foto de promoción dando vueltas donde aparezco”. Aclaró que “les deseo lo mejor obvio!” y cerró con humor “Igual yo miro todos los videos por YouTube. Es lo mismo, es gratis y están mucho más jóvenes y lindos. Buen Mundial para todos”.

En enero, el ex Vergara había reflexionado en Teleshow que “El humor no es reiterar lo que hiciste. El humor hoy tiene otras cosas, hay que buscarlas porque el humor cambia y hay que estar atentos. Propuestas como el Insoportable generaron más melancolía que risa, es que ya estamos en edad de ser abuelos”. Conocedor del medio profundizó “el humor no es solo los tipos que están adelante de la cámara sino también los que están atrás el guionista, el vestuario toda es corriente creativa, que si no la tenés y no la renovás, veinte años después terminás haciendo algo emotivo pero no gracioso”. Además contó que en sus redes cada vez que subía una foto del programa estallaban los likes y se reiteraba el ¿Cuándo vuelven? “Tendría que volver, los canales no estuvieron atentos a uno de los clamores durante la pandemia, la necesidad de la gente de reírse” reflexionó y siguió “Nazareno, Migue Granados, Pachu, Campi todos estamos en actividad pero dispersos, sueltos. Falta alguien que se avive y nos junte, la Scaloneta del humor”. Finalmente alguien armó el equipo, lástima que Korol, Granados y Campi quedaron afuera de la lista de convocados.

