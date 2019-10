Confirmaron que levantaron “Peligro Sin Codificar”: ¿por qué y qué pasó?

A dos meses de haber regresado a la pantalla de Telefe, desde el canal se decidió sacar del aire al programa humorístico "Peligro sin codificar" y la confirmación fue del conductor Diego Korol.

“No nos dieron ningún tipo de explicación. Fue la información, que nos comunicó la productora, de que Telefe les dijo que el programa que les habían entregado y que se emitió el sábado habían sido el último”, explicó todavía sorprendido por la decisión.

Según trascendió y señaló Korol, la idea era continuar las emisiones hasta fines de noviembre, pero desde el canal de las tres pelotas habrían adelantado el proceso de salida.

“La verdad que yo tenía como hablado en primera instancia hacer el programa hasta fines de noviembre, y a fin de octubre llega esta comunicación. Entendemos que el país está raro, y en un país que está raro no esperamos nada normal”, manifestó.

¿El rating, el problema? Acorde al relato del periodista y comandante del proyecto que integran humoristas de renombre como Pachu Peña, el minuto a minuto no era una cuestión en tela de juicio, al menos desde su conocimiento, por lo que aseguró: “A nosotros nadie en ningún momento nos dijo ‘el rating no nos conforma’. De hecho, el programa ganó su franja, así que no tenemos ninguna devolución del canal que nos digan ‘che, mirá, no estamos conformes, vayamos para este lado’. No tuvimos ningún contacto como para decir ‘sí, mirá, un día hablamos y nos dijeron que estaban preocupados por el rating’”.

A pesar de la mala noticia que recibió, Korol aclaró que el programa nació como una apuesta de ocho programas para el verano y se quedaron durante 11 años en la pantalla chica argentina. "Es como dicen los jugadores, no preguntamos cuando nos ponen, no preguntamos cuando nos sacan”, agregó.