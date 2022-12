Virginia Gallardo posó en bikini con su bebé pero la destrozaron a críticas

“Pintó siesta. ¿Quién más por ahí?”, escribió Virginia Gallardo en una foto en la que se la puede ver en bikini, posando muy sexy arriba de un inflable. El problema fue que a su lado estaba Martina, su pequeña hija que dormía.

Los haters no le perdonaron a Virginia que se muestre sensual aún estando su hija y la mataron en los comentarios.

“Qué necesidad de posar así de espaldas estando con tu hija”, “¿Cómo las vas a dejar dormir al rayo del sol?”, “¿Tanto va a querer mostrar? Y no es natural. Qué exageración. En fin”, “Posá sola si la nena no pega en la foto”, le dijeron algunos de los más ácidos.

virginia gallardo.webp La foto de Virginia Gallardo en Punta Cana que desató una ola de críticas.

Así respondió Virginia Gallardo a las críticas

La rubia no se quedó callada ante las críticas sin sentido que recibió y les respondió con dureza a quienes la ofendieron.

“Filtro para eliminar gente pelotuda. Quiéranse como lo hacían antes de que el mundo les dijera cómo hacerlo”, escribió.

“¿Qué me acepte como soy? Pero cada vez que subo algo... ¡la crítica! ¿Yo no me acepto o no me aceptan ustedes?. Soy esto y lo seré para toda la vida. Es mi cuerpo y tengo derecho a mostrarme en traje de baño estando de vacaciones y con 40 grados de calor. Me amo y les deseo que ustedes también lo hagan. Sean felices. Nada ganan odiando... al menos no en mi feed”, cerró contundente.