¿Vos te animarías?: Virginia Gallardo, en la dulce espera, con un accesorio muy particular

Sigo respondiendo a todas/os los seguidores que me escribieron preguntando sobre esto u00bfEs recomendable pintarse las uu00f1as durante el embarazo? Los primero que debes de saber es que no existen estudios que hayan comprobado que pintarse las uu00f1as durante el embarazo suponga un riesgo para la mamu00e1 o el bebu00e9. Sin embargo, hayu00a0un reciente estudio que afirma que la cantidad a la que se expone una mujer en estado a la hora de pintarse las uu00f1as es mu00ednima y que no es posible que atraviese la placenta. Y como consecuencia de ello, el bebu00e9 no se expone a ningu00fan peligro. Es imprescindibleu00a0extremar las medidas de higiene a la hora de hacerte la manicura, sobre todo si sueles hacu00e9rtela en un centro de estu00e9tica o belleza. Asegu00farate que las herramientas utilizadas estu00e9n en condiciones para prevenir todo tipo de infecciones. Puedo teu00f1irme el pelo ? No existen razones para acreditar que los tintes que se usan hoy en du00eda, produzcan defectos de nacimiento o pu00e9rdidas del embarazo, ni tampoco para eliminar todo tipo de riesgo. Por eso, pienso que lo mejor es mantener la prudencia y la cautela. Como medida de precauciu00f3n, es aconsejable que, como recomiendan los mu00e9dicos, la mujer espere para teu00f1ir el pelo al menos a partir del cuarto mes del embarazo, cuando el bebu00e9 ya tenga sus u00f3rganos vitales, cabeza, cuerpo y extremidades, formados. Las fu00f3rmulas de los tintes cambiaron positivamente en los u00faltimos au00f1os. Si una mujer no se siente segura de usar los tintes convencionales, existen otras alternativas. Puede usar los tintes vegetales, la henna, o shampoo con color, sin amonu00edaco, cuyo efecto se va despuu00e9s de unos cuu00e1ntos lavados.