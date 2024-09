Victoria Onetto habló de su video hot con Alberto Fernández

Ángel de Brito ironizó: “Es la segunda acosada según ellas por Alberto Fernández. En el video no se ve un acoso”.

Yanina apoyó la postura de su jefe: “En el video no se ve un acoso sino un juego sexy entre dos personas. El video no se publicó porque la persona que tiene los videos hasta ahora mostró todo lo que se puede mostrar y no se quiso meter en temas de índole sexual”.

La panelista agregó: “Esa persona no quiso mostrar a nadie desnuda, los videos de Tamara Pettinato son con un vaso de cerveza en la mano, no se quiere meter en la vida privada de esas personas”.

Video de LAM hablando del escándalo que involucra a Victoria Onetto:

Embed - Fernanda Iglesias revela la conversación de Victoria Onetto sobre el video con Alberto Fernández

Quién es Juan Blas Caballero, el marido de Victoria Onetto

Juan Blas Caballero es músico, compositor y productor musical. Ganó siete Latin Grammys por haber participado en los álbumes de “Bajofondo Tango Club”, Julieta Venegas y otros artistas; además cuenta con nueve premios Gardel y uno de oro gracias a su labor con Abel Pintos y Casaerius.

Entre las decenas de músicos con los que trabajó se cuentan estrellas de primer nivel como Andrés Calamaro, Cristian Castro y Alejandro Lerner.