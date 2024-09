Fabiola Yañez y Alberto Fernández relevaron del secreto profesional al médico presidencial

El ex titular de la Unidad Médico Presidencial Federico Saavedra ya no tiene limitaciones para contestar las preguntas de la Fiscalía. Primero Fabiola Yañez y luego Alberto Fernández lo relevaron del secreto profesional a pedido del fiscal Ramiro González. Saavedra está citado a declarar este jueves. Entre otras cosas, deberá contestar si la ex primera dama fue atendida en la quinta de Olivos por algún golpe.