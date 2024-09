Fabiola Yáñez prepara pruebas que complicarían al ex médico presidencial

Este jueves 5 de septiembre se presentará en los tribunales de Comodoro Py ante el fiscal Ramiro González Federico Saavedra , ex titular de la Unidad Médica Presidencial durante el gobierno de Alberto Fernández, quien dará declaración testimonial por la causa de violencia de género que Fabiola Yañez le inició al ex mandatario.

De la declaración, como parte querellante, participará también la defensa de la ex primera dama, a cargo de Mariana Gallego , quien está autorizada a realizar preguntas. Por eso, según pudo saber Infobae , por estas horas se encuentra preparando algunos interrogantes y pruebas para que el ex médico de Fernández responda ante la Justicia.

Hasta el momento, Gallego y su equipo de abogados tienen 78 preguntas preparadas. Lo más resonante será que mostrarán un registro en el que quedó asentado que Yañez fue atendida por golpes por Saavedra en más de una oportunidad. Además, se ratifica que para los hematomas le suministraban globulitos de árnica. Todo esto surge porque la defensa de la ex primera dama accedió al Libro de Guardia en el que quedó registrado todo lo que el doctor le dio a Yañez durante su estadía en la Quinta de Olivos.

Por ejemplo, allí aparece que a Fabiola Yañez le suministraban Rivotril, que llegaba a las manos de la ex primera dama a través de Teresa -en la causa denominada como Testigo A-, una de sus ama de llaves. Era ella quien retiraba de la Unidad Médica Presidencial este y otros fármacos psicotrópicos para Yañez.

Entre esos medicamentos aparecen otro ansiolíticos más fuertes que el Rivotril que Yañez tomaba cuando estaba embarazada, algo que no suele estar aconsejado. Durante la pandemia, Saavedra le mandaba la autorización para estos fármacos vía WhatsApp. Esto también será parte del cuestionario que prepara Mariana Gallego.

Todo este material, sumado a las preguntas que tiene preparadas el fiscal Ramiro González, harán que la indagatoria al ex médico presidencial se extienda durante varias horas. Por eso, la Justicia ya definió postergar para el martes 10 de septiembre la otra declaración que estaba preparada para ese día. Se trata de una esteticista identificada como Florencia Aguirre, propuesta por Fabiola Yañez ya que, según argumentó, se conocen hace más de 10 años y puede testificar sobre los hechos de violencia que se le imputan a Alberto Fernández.

“Le hacía tratamientos para la cara. No son amigas, pero seguramente visitó la Quinta de Olivos durante los últimos cuarto años. Antes la atendía a domicilio. Iba a Puerto Madero y a su casa”, contó a Infobae una fuente sobre el vínculo entre ambas.

La defensa de la ex primera dama presentará pruebas de que fue atendida por golpes

Bajo este panorama, Saavedra se presentará en Comodoro Py a las 10.30 de este jueves. El médico entró en la causa porque fue nombrado por Yañez en su declaración inicial. La ex primera dama lo identificó como la persona que la atendió luego de ser golpeada y haber sufrido un moretón en el ojo derecho. Contó que le aplicó un tratamiento de globulitos de árnica y que sabía el motivo de la hinchazón, pero que Saavedra prefirió no ahondar sobre el tema.

Otros testigos

Infobae pudo saber que luego de Saavedra será el turno de Florencia Aguirre, el martes 10. Luego, el jueves 12, tiene que presentarse Sofía Pacchi, clave en el expediente. Su nombre aparece porque la ex primera dama declaró que encontró un mensaje en el que Alberto Fernández intentó conquistarla. Al confrontarlo, el ex presidente la habría ahorcado y zamarreado del brazo. Pacchi, quien estuvo en la fiesta de Olivos durante la cuarentena por el cumpleaños de Yañez, negó todo: “No he tenido jamás vínculo sentimental de ninguna naturaleza con el expresidente Alberto Fernández”.

La fecha que resta definir es la de Miriam Verdugo, madre de Yañez. La Fiscalía tramitó un exhorto para organizar su declaración por videoconferencia desde Madrid, donde vive con su hija.

Estos no serán los últimos nombres que desfilen por Comodoro Py. El fiscal Ramiro González está a la espera de que el Gobierno responda una serie de requerimientos. Entre ellos, el listado de las personas que trabajaron en la Quinta de Olivos durante la gestión de Fernández y todos los profesionales que integraron la Unidad Médico Presidencial que comandaba Saavedra. Además, requirió el listado de ingresos y salidas de la Quinta.