Una panelista de LAM tuvo un paro cardíaco

La joven hizo un extenso relato de todo lo que le pasó: “Me internaron con neumonía porque yo ya no me podía levantar de la cama. Me caí de la cama y estuve 48 horas en el piso. Un día vino mi hermano y no podía entrar a mi casa. Yo empecé a los gritos porque no me podía ni mover, tenía todo el cuerpo hinchado, ¡era tremendo!”.

La panelista de LAM confesó: “Mi hermano llamó a un cerrajero para poder entrar a la casa. Cuando iba en la ambulancia me empecé a ahogar. Rápidamente me intubaron. Se me generó una neumonía por las pastillas que estaba tomando. ¡Fue terrible! Espero que nadie las tome nunca. Eran anfetaminas que me bajaban el potasio. Ahí me agarró un paro cardíaco ”.

Raquel confesó que consumía las anfetaminas por un tema específico: “Yo no pensaba en la belleza. Pensé que si las tomaba iba a trabajar menos en el gimnasio. No lo había contado nunca esto...”.

La joven también habló del tratamiento que se realizó con Aníbal Lotocki, el cirujano plástico acusado de la muerte de Silvina Luna: “Yo no me acuerdo cómo llegué a Aníbal Lotocki, yo trabajaba todo el día, cuando yo fui con él, Silvina todavía no había hablado. Yo me hice una reducción y después empezó con un suerito que decía que era vitamina A y vitamina C. Él me decía que me iba a hacer bien para la piel y todo eso, yo decía: ‘Bueno, mal no me va a hacer un suerito, pero no me hizo nada’. Yo no me hice nada, yo iba al SPA que era buenísimo. La verdad es que cuando me enteré de todo quedé helada, yo no me imaginaba todo eso, parecía que estabas en Disney”.