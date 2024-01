El mensaje de madrugada de Darío Barassi que provocó mucha preocupación

“Hace rato que no me siento en una vereda cualquiera, con bucito, auriculares, música de esa que uno escucha cuando está solo en un lugar que le es ajeno”, arrancó Darío Barassi.

Y agregó: “Está fresco, hay viento, los árboles y sus hojas en un ritmo melancólico delicioso. Pasa gente, distinta, no los conozco y no me conocen. Ni a mí ni a Barassi. Un ratito de ser nadie, nada. Un algo gordito, que está quieto y con mirada sensible que nadie registra, por suerte y por un ratito. Hace falta”.

El animador sumó: “Un respiro a estos días de movimiento, viajes, aeropuertos, hoteles, ruidos, aplausos, indicaciones, risas. Un respiro”.

Lee más: La lista negra de Susana Giménez para su cumpleaños: mirá quiénes no fueron invitados

Darío reconoció: “Y cuando todo para, aparece lo que tiene que aparecer. La calma es ambigua por ahora. Alivia y duele . Pienso en mis niñas que amo y extraño con locura, escucho sus voces, me llenan el alma. Siento un abrazo con mi mujer que hable recién y ya se dormía porque estamos con diferencia horaria. Siento halagado el ego y el alma porque la rompí laburando. Y también pienso en las ausencias, gigantes e inentendibles . Imposibles de dominar por ahora”.

El animador cerró su sentido mensaje diciendo: “Ya es tarde. Me dio hambre. Seguro un Aperol y un crudo acompañen y den un buen cierre a este momento. Apagamos la música, volvemos al ruido. De a poco, así no molesta. Se acaba el respiro. Pero el alma y el cuerpo quedan inquietos. Cómo tiene que ser. Aún hay viento. Hay movimiento, eso es algo bueno creo. Ya esto último lo escribí no con un Aperol sino con 3. Sepan entender. Salud, bebés”.