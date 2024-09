Un sueño cumplido y un 'Exelente' agradecimiento

WhatsApp Image 2024-09-04 at 10.30.48 (1).jpeg

Pero el inolvidable momento que vivió el bachatero sanjuanino tuvo el extra que fue totalmente una sorpresa que se diera la posibilidad de compartir una canción sobre el escenario con el artista dominicano: “Cuando nos enteramos que venía a Hugo Espectáculos con mi manager y amigo Magnaury Sandoval quedamos de acuerdo en ir a verlo. Lamentablemente no pude comunicarme con él antes, pero durante el show, él empieza a cantar un tema y de golpe lo para. Y en ese momento mira para donde estaba yo en el público, me nombra y me pide que suba el escenario. Ese momento fue tremendo para mí, nunca me lo esperé. Fue una experiencia increíble, un sueño cumplido porque nunca antes lo había podido lograr. Cuando iba a Córdoba no coincidíamos con los shows y él a San Juan viene muy poco. Realmente fue un sueño cumplido”.

“Fue la emoción más grande de mi vida porque era la primera vez que cantaba con Jean Carlos en vivo. Ya habíamos grabado un videoclip con él hace unos cinco años atrás, pero nunca se había dado la posibilidad de compartir escenario. Me hizo cantar con el ‘Pensamientos y palabras’, que es la bachata que habíamos grabado. La rompí, canté, bailé y el público se portó muy bien conmigo. Me ovacionó y me brindó un gran cariño. Estoy muy agradecido porque me apoyaron de una manera impresionante. Sentí muchos nervios, pero cuando empezó la música mi cuerpo cambió totalmente. Pude cantar y bailar a la altura de Jean Carlos”, añadió Exe con la voz tomada por la felicidad al repasar lo vivido.

El artista sanjuanino tiene una conexión muy fuerte con el ‘Rey del merengue’, con quien ha iniciado una linda amistad y en el que está basada, por decirlo de alguna manera, su próxima aventura musical.

“Voy a iniciar un nuevo proyecto que se va a llamar ‘Exelente’ en el que haré una suerte de tributo a Jean Carlos. Voy a hacer la misma música con coreografías. Va a ser un show de mambo y merengue con coreos. Es un proyecto que haré en paralelo con el show de bachatas que también seguiré haciendo”, comentó Mansilla, quien también se prepara una gira por La Rioja y Catamarca.

Para el final, sin despegarse ni un segundo de las sensaciones vividas junto a Jean Carlos, Exe se despachó con agradecimiento: “A Magnaury por apoyarme en todos estos años de carrera, al fotógrafo Daniel Ramírez por captar ese momento de tanta emoción y al dueño ‘Hugo Espectáculos’ por la excelente atención”.