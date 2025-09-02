martes 2 de septiembre 2025

La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Ricardo Arjona hará un Movistar Arena y ya se publicaron los precios de las entradas para nada accesibles. Mirá cuánto cuesta ir a ver al cantautor.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ricardo arjona 2.webp

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entradas para ver a Arjona

La expectativa por la llegada de Ricardo Arjona a la Argentina con su gira Lo que el Seko no dijo se vio opacada por la polémica: los precios de las entradas generaron indignación en redes sociales, donde los usuarios no tardaron en calificarlos como “un robo”.

De acuerdo al esquema oficial de venta, los valores van desde los $95.000 + cargo por servicio en Platea Alta 2, hasta los $300.000 + SC en el sector Campo B–C, el más cercano al escenario.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Ricardo Arjona en Argentina

  • Campo B–C: $300.000 + SC

  • Campo A–D–F–G–H–J: $250.000 + SC

  • Campo K–L–M–N: $200.000 + SC

  • Platea Baja 1 (102, 103, 104, 116, 117, 118): $210.000 + SC

  • Platea Baja 2 (109 a 111): $180.000 + SC

  • Platea Baja 3 (105 a 115): $150.000 + SC

  • Platea Alta 1 (301 a 305 – 313 a 317): $125.000 + SC

  • Platea Alta 2 (306 a 312): $95.000 + SC

La lista completa fue difundida en las últimas horas junto al mapa de ubicación de sectores, y rápidamente se viralizó en X (ex Twitter), Facebook e Instagram, donde cientos de usuarios manifestaron su malestar.

arjona

Indignación en redes: "¿Quién puede pagar eso?"

Los comentarios más repetidos de los fanáticos apuntan a que los montos son “impagables” y superan ampliamente los precios de otros recitales internacionales en el país. Frases como “Un robo”, “Arjona se fue al pasto” y “Prefiero escucharlo en Spotify” se multiplicaron en las publicaciones sobre la venta de entradas.

El show de Ricardo Arjona en Argentina

El artista guatemalteco regresa al país en el marco de su gira de despedida Lo que el Seko no dijo. Aunque aún no se confirmaron todas las plazas, las entradas ya se encuentran disponibles en los puntos de venta habilitados y la demanda es alta, pese a la polémica por los valores.

Con este regreso, Arjona promete repasar sus mayores éxitos y despedirse de su público argentino en una gira que ya despertó críticas por sus precios, pero también expectativa por lo que podría ser uno de sus últimos shows en el país.

