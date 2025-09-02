martes 2 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
No te la puedo...

Quién es el único famoso que le dijo que no a Pampita: "Esperé un montón de tiempo"

Carolina Ardohain sorprendió en Los 8 Escalones al contar que esperó más de una hora para retratarse con un ícono del cine, pero él la rechazó con una excusa inesperada.

Por Redacción Tiempo de San Juan
pampita

Carolina “Pampita” Ardohain nunca había contado públicamente la anécdota, hasta que una pregunta sobre Robert De Niro en Los 8 Escalones la llevó a compartir un recuerdo que dejó a todos sin palabras. Según relató, el legendario actor de Hollywood es nada menos que el único famoso que alguna vez le negó una foto.

Lee además
un robo: indignacion en redes por el precio de las entrada para ver a ricardo arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona
de los wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante
¡De no creer!

De los Wachiturros a pastor: difundieron un video sobre el presente de un cantante

La modelo y conductora explicó que el episodio ocurrió en un restaurante:

“Me aconsejaron que no lo molestara porque estaba comiendo. Entonces decidí esperarlo afuera, en la vereda, para pedirle la foto cuando saliera”, relató.

La espera se extendió por una hora y media, hasta que finalmente De Niro abandonó el lugar. Pampita reunió coraje, lo interceptó y le hizo el pedido. Sin embargo, el actor fue categórico:

“Me dijo: ‘No, hoy no estoy bien’. Tenía barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”, contó.

image

La revelación causó sorpresa entre los presentes en el estudio. Chiche Gelblung fue tajante y lo definió como “mala onda”, aunque Pampita no dudó en defenderlo:

“Lo entendí porque a veces me pasa lo mismo, me sacan fotos horribles. Igual lo sigo admirando, es uno de los actores favoritos de mi familia”, aseguró.

De esta manera, Pampita dejó claro que ni siquiera el rechazo de Robert De Niro logró opacar la admiración que siente por él, aunque quedó en la memoria como la única vez que una celebridad le dijo que no.

¿Querés que lo optimice aún más para SEO en Google incluyendo un par de subtítulos con preguntas del estilo “Qué famoso rechazó a Pampita” o “Por qué Robert De Niro no quiso sacarse la foto”?

Temas
Seguí leyendo

Pre Laborde: abren las inscripciones para la edición 2026

Proyecto Tango San Juan sumerge las relaciones amorosas en un viaje coreográfico

El participante de La Voz Argentina que se quebró en pleno show e hizo llorar a todos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no se casan: la impactante razón que impide la boda

"Se los presento": Ale Maglietti compartió el primer book de fotos de su bebé

¡Ricardo Arjona vuelve a la Argentina en 2026! Cuánto costarán las entradas y desde cuándo se pueden adquirir

Shakira y Antonio de la Rúa, ¿juntos?: las pistas que alimentan rumores de reconciliación

Marcelo Tinelli dio detalles de su regreso a la TV: cuándo y con qué programa

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un robo: indignacion en redes por el precio de las entrada para ver a ricardo arjona
La que puede puede

"Un robo": indignación en redes por el precio de las entrada para ver a Ricardo Arjona

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa
Delitos contra menores

Detuvieron al empleado de un multimedio sanjuanino por los presuntos abusos a su hijastra

San Martín invitó a los sanjuaninos a una nueva jornada de trekking bajo la luz de la Luna Llena.
Propuesta

Invitan a hacer trekking bajo la luz de la Luna Llena, a sólo 27 km de la Capital sanjuanina

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

El hecho delictivo tuvo lugar en una vivienda de la calle Ramón y Cajal, en Capital.
Golpe millonario

Escruche en Capital: le robaron más de 11.000 dólares a una abuela

La entrega de netbooks a docentes se inició con el Gran San Juan el 6 de agosto. Ahora les toca a los estudiantes de 5to y 6to grado sanjuaninos. video
Plan oficial

En San Juan, se acerca la entrega de computadoras a 25.000 alumnos de Primaria

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Asalto en plena ruta

Tres ladrones golpearon a un conductor y le robaron $170.000 en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
El SMN asegura que en San Juan las temperaturas en primavera serán normales o más calurosas de lo normal.
Clima

Mañana fría y tarde primaveral este miércoles en San Juan

Por primera vez, Gastón Gioja reveló las intimidades del nacimiento de Radio del Sur
Paren las Rotativas

Por primera vez, Gastón Gioja reveló las intimidades del nacimiento de Radio del Sur

El ahora detenido quedó alojado en los calabozos de la Comisaría 13ra.
Capturado

Atraparon a un delincuente sanjuanino que golpeó al vecino y afronta otras causas penales

Aniversario de Colón Junior.
Aniversario

Colón, en homenaje al barco de Cristobal y el impulso del empresario Graffigna: el Merengue celebra un centenario de historia