Quién es el único famoso que le dijo que no a Pampita: "Esperé un montón de tiempo"

Carolina “ Pampita ” Ardohain nunca había contado públicamente la anécdota, hasta que una pregunta sobre Robert De Niro en Los 8 Escalones la llevó a compartir un recuerdo que dejó a todos sin palabras. Según relató, el legendario actor de Hollywood es nada menos que el único famoso que alguna vez le negó una foto.

La modelo y conductora explicó que el episodio ocurrió en un restaurante:

“Me aconsejaron que no lo molestara porque estaba comiendo. Entonces decidí esperarlo afuera, en la vereda, para pedirle la foto cuando saliera”, relató.

La espera se extendió por una hora y media, hasta que finalmente De Niro abandonó el lugar. Pampita reunió coraje, lo interceptó y le hizo el pedido. Sin embargo, el actor fue categórico:

“Me dijo: ‘No, hoy no estoy bien’. Tenía barba, no quería salir en mal estado. Y se fue”, contó.

La revelación causó sorpresa entre los presentes en el estudio. Chiche Gelblung fue tajante y lo definió como “mala onda”, aunque Pampita no dudó en defenderlo:

“Lo entendí porque a veces me pasa lo mismo, me sacan fotos horribles. Igual lo sigo admirando, es uno de los actores favoritos de mi familia”, aseguró.

De esta manera, Pampita dejó claro que ni siquiera el rechazo de Robert De Niro logró opacar la admiración que siente por él, aunque quedó en la memoria como la única vez que una celebridad le dijo que no.

