Nueva oportunidad

Pre Laborde: abren las inscripciones para la edición 2026

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 21 de septiembre. Las consultas pueden realizarse a la Dirección de Artes Escénicas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El Pre Laborde ha abierto sus inscripciones.

El Pre Laborde ha abierto sus inscripciones.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invita a toda la comunidad de la danza y la música a participar del pre selectivo del Festival Nacional de Malambo de Laborde 2026. Se llevará a cabo el sábado 26 de septiembre de 2025, a partir de las 17:00, en el Comedor Juan Gutiérrez (CUIM – UNSJ), Meglioli Sur 885.

El Festival Nacional de Malambo de Laborde es uno de los certámenes folklóricos más prestigiosos de la Argentina. Su valor cultural radica en la revalorización y difusión de las manifestaciones tradicionales del país: danzas, cancionero popular, costumbres y, especialmente, el rescate del Malambo, la danza varonil por excelencia, promovida en sus distintos estilos y variantes.

El evento se desarrollará a lo largo de la tarde y la noche, con entrada libre y gratuita, permitiendo que el público sanjuanino acompañe y disfrute de esta instancia de selección que proyecta a los artistas hacia el escenario nacional de Laborde.

Las inscripciones estarán abiertas del 1 al 21 de septiembre de 2025 a través del siguiente enlace Inscripción Pre Laborde 2026.

Para más información y consultas: Dirección de Artes Escénicas: [email protected]. Delegado provincial: Sr. Luis Salinas – 264 4579139

FUENTE: Sí San Juan

