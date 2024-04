Tras 'atender' a Marcelo Tinelli, Tini Stoessel le dedicó una canción a Cami Homs

En modo catarsis, Tini afirmó que no rompió ninguna familia, que no consume drogas y que tiene pruebas de todo lo que dice. La referencia es a lo que habría afirmado Homs en un fuerte mensaje de WhatsApp que le mandó a De Paul cuando estalló el escándalo. Incluso en un momento se filtró una conversación entre Rodrigo y Camila donde ella sostiene que Tini tenía una adicción.

El mensajito para Camila Homs

“Dicen que robé, que una familia rompí. Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill. Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela. Duélale a quien le duela, sigo acá, sigo en primera. Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas”, afirma La Triple T en una de las estrofas.

Y continúa haciendo referencia a las versiones acerca de que consume sustancias ilegales: “Lamento pincharles el globo, no me drogo. Caer en la manipulación de ciertas personas que se alimentan con mentiras absurdas opinando de mi vida con total impunidad”.

Embed - TINI - ni de ti (Visualizer)

Tini Stoessel se quebró al lanzar su nuevo disco

Más allá de la canción mencionada anteriormente, este jueves Tini realizó un vivo de Instagram a corazón abierto en el que expuso sus sentimientos con lágrimas en los ojos y la voz quebrada hablando en general de su nuevo disco. En ese sentido, apuntó al uso de las redes sociales, específicamente con lo que tiene que ver con el odio que se envía y recibe. “Algo que suelo decir bastante es esto de las redes sociales y ver algo que ves de alguien que está expuesto, o no, y comentar a veces impunemente, a veces con soltura, a veces con maldad, pueden hacerle mucho daño a una persona. Muchísimo, muchísimo. Ojalá se tome bastante más consciencia de lo que generan las redes sociales”, dijo llorando.

“Y que un comentario, a veces, puede llegar a hacer que una persona no tenga más ganas de estar acá. Ni siquiera lo digo por mi, por mi proceso y por todo lo que me pasó. Lo digo en general. Siento que se habla muy libremente de la vida de otro, de qué es lo que uno piensa... Y nadie sabe lo que está viviendo o procesando puertas para adentro esa persona. Entonces, por favor, sean más empáticos y tengan un poco más de cuidado a la hora de opinar de la vida de otras personas, simplemente por lo que la otra persona está eligiendo compartir o no. Me parece importante decirlo”, le pidió a su comunidad.

FUENTE: Infobae