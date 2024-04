Explotó un escándalo: Tini Stoessel lanzó un tema con una dura dedicatoria a Marcelo Tinelli

"Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue / La herida se tatuó en su piel / La mentira la oyó todo el mundo / La verdad nunca la escuchó nadie / Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires / Deja que el tiempo se encargue / Y el destino se encargó de violeta pintarme / Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse / De eso se trata amarse / Pero también me dolió y para decirlo no es tarde / La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él / Pero la justicia divina existe / Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show / Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado /Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida", dice una parte de la canción.

La letra completa de la canción de Tini Stoessel contra Marcelo Tinelli

Despertó poco más de las 6

Cuatro platos, tostada y café

Los dejaba de la mano en el colegio

Dos razones para trabajar

Y a la casa llegar a cenar

Convirtiendo gotas de sudor en privilegio

Y ella juega, baila, corre

Canta y vuela con las alas de su ángel

Se las presta cuando quiera

Fue una vida de televisión

Que escribió un experto en ilusión

No solo los 24 eran nochebuena

Porque él sueña, solamente sueña

Y ama, entregando el alma

Vive para dejar huellas

En una historia perfecta que nada le falta

Y ahí está ella dibujando estrellas

Canta entregando el alma

Corte, y qué bonita escena

No se siente la tormenta cuando está la calma

2008, diciembre, fue un viernes

Ojos que no ven, traición que no sientes

Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?

¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?

Si fueron hermanos, y adiós para siempre

Si él le dio la mano y el otro los dientes

Le dieron la espalda y él siempre de frente

Le dieron las gracias, lo empujan del puente

Yo ya entiendo bien lo que pasó

Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue

La herida se tatuó en su piel

La mentira la oyó todo el mundo

La verdad nunca la escuchó nadie

Por eso necesito gritarla a todo Buenos Aires

Deja que el tiempo se encargue

Y el destino se encargó de violeta pintarme

Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse

De eso se trata amarse

Pero también me dolió y para decirlo no es tarde

La verdad es que ni siquiera me querían contratar por ser hija de él

Pero la justicia divina existe

Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show

Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado

Pero gracias a eso aprendí lo que no quiero ser en esta vida

Juntos dibujando estrellas

Porque te quiero con todo el alma

Corte, en la siguiente escena

No me importa la tormenta, llegará la calma

FUENTE: MinutoUno