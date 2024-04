María Becerra, impactada con la nueva canción de Tini Stoessel: ¿qué dijo?

La relación entre Tini Stoessel y María Becerra

Las cantantes se hicieron amigas tras haber colaborado en distintos momentos de sus respectivas carreras. Por un lado, grabaron juntas el éxito “Miénteme”, que forma parte del álbum Cupido, editado en 2023 por Tini. En tanto, la ex Violetta se subió a la versión remix de “High”, hit de Becerra, de la cual también participa la española Lola Índigo.

image.png El ida y vuelta de María Becerra y Tini Stoessel en Instagram (Instagram)

“Pa” es el primer corte de difusión de Un mechón de pelo, el próximo álbum de Tini que verá la luz el próximo 11 de abril y en el que mostrará un tono algo más introspectivo y dramático de su vida. Las imágenes de su nuevo videoclip la muestran en la sala de espera de una clínica, como si estuviera poniendo en escena el momento en el que su padre estaba siendo operado.

“Sí, va a haber que posponer los shows. Gracias”, se la escucha decir a Tini, mientras la cámara la muestra derrumbada, entre lágrimas. De pronto, una médica aparece por una puerta pidiendo a los “familiares de Stoessel”. En ese contexto, un flashback la asalta y le muestra algunos de los momentos felices que vivió con su padre, justo en el momento en que el productor estaba luchando por su vida.

“Hoy tengo un nuevo miedo que antes no tenía/ Fue un mes de marzo, dijeron que te perdía/ Estaba a tu lado, pero ya falta me hacías/ Juro por Dios que decirte adiós no me salía/ Y todo el mundo preguntando cómo estaba/ Y yo deseando estar en el lugar que estabas/ El mundo seguía girando pero no pa’ mí/ Pensando en todo lo que aún nos falta por vivir”, canta Tini, de 27 años, en una letra donde no juega al misterio sobre los momentos oscuros que atravesó en el último tiempo.

Embed - TINI - pa (Official Video)

El propio Alejandro Stoessel aparece actuando sus partes en un video donde se la representa a la cantante en el jardín de infantes, cantando y bailando. “Siempre fuiste tú/ Lo mejor de mí/ Me enseñaste a amar/ Amándome a mí/ No podía aceptar/ Despedirme así/ Por eso de rodillas pedí/ Por un ratito más/ Porque sigas aquí/ Porque entre tanta gente nadie me hace tan feliz/ Y si un día te vas/ Nunca te vas a ir/ Porque cada momento que me diste vive en mi/ Porque soy parte de ti”, sigue, a flor de piel.

“Quería que lo escucharas de mí, no de un tercero/ Busqué palabras pa’ decirte, pero se escondieron/ Yo he escrito canciones de amor, pero nunca al primero/ Y tú desde el 97 sabes que te quiero/ Entre tus brazos yo aprendí a arriesgarme/ En otra vida tú fuiste mi ángel/ Y en esta sin ti ya no hay Buenos Aires/ Me enseñaste de todo, pero no a soltarte”, entona también en esta balada.

FUENTE: Infobae