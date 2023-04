Thiago de "Gran Hermano" abrió negocio propio, pero la actitud de Daniela lo arruinó todo

Muy emocionado, Thiago Medina contó: “Me anoté en el colegio. Ahora le estamos metiendo a la verdulería y vamos a ver que pasa. Estoy contento porque lo pude hacer”.

Romina Uhrig no dudó en felicitar a su compañero: “Estoy re contra feliz porque sé que lo quería y deseaba mucho. Además de la casa, y le deseo el mejor de los éxitos”.

Por su parte, Roberto Funes Ugarte, notero de Telefe, le expresó al joven: “¡Querer es poder, mi querido!”.

Finalmente, Alexis se sumó para contar: “No tenía dudas de que lo iba a lograr, todo tiene su tiempo, y ahora a emprender en algo que es de él y de la familia”.

Thiago inaugurando su verdulería:

THIAGO INAUGURA SU VERDULERIA , LOS CHICOS DE GH Y ROBERTITO LO ACOMPAÑAN

Thiago contó que su ex compañero de “Gran Hermano” se ofreció a darle apoyo económico para lanzar su proyecto, pero él se negó: “El Cone me quiso ayudar, yo lo re tomé, pero prefería hacerlo solo por mi lado”.

Más allá de la alegría de Medina, sorprendió a todos la ausencia de Daniela, la modelo con la que el joven formó una apasionada pareja dentro de “Gran Hermano”. Muy incómodo, Thiago se limitó a decir: “Está en una reunión”.

La fuerte relación entre Thiago y Daniela en “Gran Hermano”:

Thiago y Daniela fueron al sauna del amor después del primer beso - Gran Hermano 2022

Una vida dura

Semanas atrás, el joven habló de su vida y su ingreso a “Gran Hermano”: “Mi mamá antes de morir me dijo: ‘vergüenza es salir a robar’. Le hice caso y nunca salí a robar. En 'Gran Hermano' me anotaron mis hermanas, yo venía de jugar a la pelota, se anotaron ellas también pero no las llamaron”.

Y confesó: “¡El programa me cambió la vida una banda! Me gusta más estar acá afuera, la gente me trata bien, el barrio me trata re piola: ¡si hasta me recibieron con murga!”.