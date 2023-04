Gran Hermano: Marcos, el ganador, contó cuál fue el peor día de su vida

Marcos reveló que no puede salir de su asombro al recordar que pasó por una etapa dura en su vida y hoy está viviendo un presente soñado. "Fue una etapa de mi vida que no la pasé bien. Tuve muchas caídas", señaló.

El ganador de GH dijo que la fe lo salvó. "Por suerte y, gracias a Dios, me pude recuperar y salir adelante. En ese momento, yo creía en Dios, pero no tan fuerte. Creo que eso me llevó a creer fuerte en Dios. Las cosas que pasé me ayudaron a acercarme a él, de una manera distinta", explicó.

Sobre qué planea para su futuro profesional, Marcos indicó que se inclina por retomar su carrera como modelo: "Tengo que ver mis tiempos, qué quiero hacer. Hice algunos trabajos como modelo en México y en Salta. Veremos qué propuestas aparecen".

Al finalizar, Marcos confirmó que usará el dinero que ganó para ayudar a los más necesitados. "El premio lo voy a usar para ayudar a los chicos de la calle. Creo que encontraré de devolverle un poco a la gente lo que me hicieron sentir todo este tiempo", concluyó.

El lunes, en la final de Gran Hermano 2022, Julieta Poggio fue la primera en dejar la casa. Disney -como le decían sus compañeros- dejó el reality con el 19,66% de los votos.

Esta semana la joven estuvo en el programa de Georgina Barbarossa. En A la Barbarossa (Telefe) reveló que se llevó una enorme desilusión cuando se enteró de un dato técnico de la casa.

"Después hacemos una coreo", le propuso la conductora. "Yo no puedo creer que no había una cámara atrás del espejo. Estoy súper decepcionada", comento Julieta.

Gastón Trezeguet y Noe Antonelli le explicaron que camarógrafos lograban tomar sus coreografías en el pasillo con otra cámara. "Te tomaba de arriba", le dijeron.