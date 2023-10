Telefe decidió quién quedará al frente de La Peña de Morfi

Ante la salida de Barbarossa como conductora, llevó a que el canal se reeplantee nuevo conductores y eligió a Diego Leuco, el conductor de Antes que Nadie por Luzu TV que es un éxito arrasador.

El domingo pasado no pudo estar presente, ya que tuvo un viaje con sus compañeros del otro trabajo. Es por eso que en este caso decidió dejar todos sus proyectos y volver a tomar el mando de La Peña de Morfi.

“Sí, fue para mí fue una sorpresa. Me desayuné con eso, y fue bastante fuerte”. Así arrancó la primera entrevista que la conductora y modelo Jésica Cirio brindó luego que estallara la polémica que diversos medios denominaron “yategate”, cuando se viralizaron fotos del ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clerici.

Por otro lado, al ser consultada sobre el supuesto acuerdo de divorcio que hubo con Insaurralde, aseguró que tal acuerdo nunca existió. “No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares. Nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común”, sostuvo Cirio. Y continuó: “No tengo cuentas en Uruguay. Nunca las tuve. ¿Insaurralde? No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”.