“Sí, fue para mí fue una sorpresa. Me desayuné con eso, y fue bastante fuerte”. Así arrancó la primera entrevista que la conductora y modelo Jésica Cirio brindó luego que estallara la polémica que diversos medios denominaron “yategate”, cuando se viralizaron fotos del ex jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con la modelo Sofía Clerici.

“Hay cosas que por supuesto las tiene que explicar él y las personas jurídicas. Yo puedo hablar de mí y de mis cosas. De mis viajes y mi vida, que es la misma vida que llevo desde antes de conocerlo a él”, dijo Cirio.

Por otro lado, al ser consultada sobre el supuesto acuerdo de divorcio que hubo con Insaurralde, aseguró que tal acuerdo nunca existió. “No entiendo de dónde salió lo de los 20 millones de dólares. Nunca hubo un arreglo de esa cifra. Nunca vi esa cifra toda junta tampoco. No es real. No hubo arreglo. Firmamos el divorcio hace tres meses y todavía está en proceso la situación porque tenemos una hija en común”, sostuvo Cirio. Y continuó: “No tengo cuentas en Uruguay. Nunca las tuve. ¿Insaurralde? No me corresponde a mí responder eso porque no lo sé”.

Jésica Cirio habló sobre el escándalo de Martín Insaurralde y el "yategate"

En una entrevista más que esperada, la modelo y conductora habló de todo.

En otra parte de la entrevista se refirió a las fotos de Marbella, que surgieron hace días. “Lo que se hizo público, así como les sorprendió a ustedes, me sorprendió a mí y es bastante doloroso”, señaló. “Yo preservé a mi hija, por eso decidí distanciarme, y todo esto ya es parte de su vida. Es muy doloroso”.

Durante la entrevista, le consultaron en varias oportunidades sobre el patrimonio de su ex marido, como también los costos viajes que realizaba al exterior o los bienes que adquiría, teniendo en cuenta que solo contaba con el sueldo de funcionario público. Pese a la insistencia de las preguntas, Cirio en todo momento se despegó asegurando que no eran consultas que debía responder ella, que no le correspondía.

Tras dudar unos segundos, confirmó que había mantenido un contacto con Insaurralde tras la polémica, pero remarcó que había sido “cortito”.

Cirio fue consultada también sobre su propia imputación y respecto a la posibilidad de que Insaurralde vaya preso. “Es el papá de Chloe y es un excelente papá, le deseo lo mejor. Nunca me imaginé estar en esta situación. Estoy a entera disposición de lo que sea necesario. Yo necesito trabajar, amo trabajar y quiero que esto se resuelva lo más rápido posible”.

En otra parte de la entrevista hizo referencia a las conversaciones que tuvo con Fernando Burlando, su abogado. ““(Me dijo) que me quede tranquila. Tuvimos reuniones lógicas con el contador esta semana, pero me dijo que esté tranquila, son tiempos que son procesos. Bueno, Fer siempre te da tranquilidad”.

En el cierre de la entrevista con Telefe, la modelo y conductora insistió que no recibió 20 millones de dólares de su ex marido ni tiene cuentas en Uruguay. “Todo el resto será un tema judicial y los tiempos que corresponden a eso”, planteó, al tiempo que agregó: “No existió ese acuerdo, no existió esa cifra, no hay cuenta en Uruguay. De mi parte estoy hablando”.