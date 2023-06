Taylor Swift sumó nueva fecha en Argentina: ¿cuándo será?

Video El aberrante motivo por el que More Rial llevará a su papá a la justicia

Los nuevos tickets se sumaron hoy a la venta general, de manera que ya se encuentran disponibles a través de AllAccess.

El texto oficial expresa: “Ready for it? Taylor Swift | The Eras Tour llega a Buenos Aires por TRES noches el 9 y 10 de noviembre y agrega un nuevo show el 11 de noviembre, con Sabrina Carpenter como invitada especial. Tickets YA a la venta con todos los medios de pago”.

Un fenómeno de ventas

La preventa exclusiva de tickets para clientes del Banco Patagonia se agotó el lunes 5 de junio; sin embargo, todavía continúa habilitada la venta general para los días 9, 10 y 11 de noviembre.

Para efectuar la compra de manera segura, los interesados deberán ingresar al siguiente link: TAYLOR SWIFT | The Eras Tour (allaccess.com.ar).

El precio de las entradas comunes varía entre los $16.000 y los $ 75.000:

Campo delantero: $ 75.000 + service charge

Campo trasero: $ 40.000 + service charge

Platea preferencial: $ 85.000 + service charge

Platea preferencial visión lateral: $ 75.000 + service charge

Platea alta: $ 45.000 + service charge

Sivori media: $ 50.000 + service charge

Sivori alta: $ 30.000 + service charge

Centenario media visión restringida: $ 19.000 + service charge

Centenario alta visión restringida: $ 16.000 + service charge

Por su parte, los paquetes VIPS tienen precios todavía más altos:

Karma is My Boyfriend: $ 155.000

It´s A Love Story: $ 85.000

It´s Been A Long Time Coming: $ 175.000

...Ready for it: $ 95.000

I Remember It All To Well: $ 105.00

We Never Go Out of Style: $ 67.500