Tamara Báez se lanzó como cantante y este es su primer tema

En su Instagram, la ex del cantante de Cumbia 420 compartió un adelanto de una canción que está "practicando" junto a El Viejo Márquez. "Se viene", escribió Tami junto al video y un montón de emojis.

“Hola, amigos, ¿qué tal? Estamos practicando un tema con Tamara Báez que va a dar que hablar. Es muy lindo para todas las chicas enamoradas”, se lo escucha decir al músico cuartetero. Es entonces cuando los dos empiezan a hacer algo parecido a cantar.

“Cuánto te quiero, cuánto te amo. No existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”, entona Tamara Báez.

En las redes sociales, el anuncio fue toda una repercusión y recibió tantas críticas como halagos. “Pintamos toda la casa sin dejar caer una gota...”, “¡Grosa, Tami! Con el miedo bien agarradito de la mano, pero siempre para adelante”, “Tanta mierda que le escriben. Todos comenzamos por algo”, “Todos los comentarios malos vienen de ‘mujeres’ (...) Más empatia y menos envidia”, le pusieron algunos de sus seguidores.