L-Gante estalla de furia al enterarse cuánto le tendrá que pagar a Tamara Báez: "Es una ridiculez"

La Justicia falló a favor de Tamara Báez , la ex de L-Gante . El músico tendrá que pagar un poco menos de 1 millón de pesos en concepto de cuota alimentaria para mantener a Jamaica , la hija de ambos.

En el ciclo A la Tarde que conduce Karina Mazzocco , dieron a conocer este fallo que hizo enfurecer a L-Gante . Es que el cantante de Cumbia 420 no quiere poner la cantidad que le reclama Tamara Báez, a pesar de que factura diez veces más. Un auténtico papá Lauchón.

jamaica y lgante.jpg

“Es una ridiculez lo que están otorgando. Se va a apelar esto que se ha determinado”, dijo Alejandro Cipolla, el abogado de Elián Valenzuela en diálogo con A la Tarde.

“No están conformes con lo que dice la jueza y van a apelar esta cifra”, aseguró Cora De Barbieri.

“Es todo a dólar oficial, no lo voy a decir porque respeto el no contar las cifras, pero para que tengan una idea, es menos de un millón de pesos. Sería un poquito menos que eso”, detalló.

Tamara Báez se burló del tema de L-Gante: "Acá tenemos todo menos la cuota alimentaria"

EL ABOGADO DE L-GANTE APELARÁ POR LA CUOTA ALIMENTARIA

Juan Pablo Merlo, el abogado de Tamara habló en vivo con Karina Mazzocco y remarcó la importancia de llegar a un acuerdo por el bien de la pequeña Jamaica.

“Lo importante es que la nena pueda recibir la mayor cantidad de beneficios”, señaló Merlo.

“Yo lo miraría no desde la separación de los papás, sino pensando en la menor. Si la nena hoy puede vivir en una linda casa y tener muchas cosas que necesite, qué mejor que gastarlo en sus hijos”, explicó el letrado.

Tamara Báez había pedido 1 millón de pesos de cuota alimentaria y el juez le otorgó un poco menos que eso. Diego Estévez, periodista del ciclo, se mostró muy crítico con la postura de L-Gante.

“Parece más un capricho del abogado de L-Gante. Cipolla en su momento había hecho una propuesta de alrededor de 500 mil pesos. No esta tan lejos de esa cifra, por ende no entiendo la postura. Parece más un capricho para no dar el brazo a torcer”, concluyó.