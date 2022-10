Tamara Báez reacciona al polémico paquete que L-Gante quiso dejar en la casa de sus padres

"Venimos de parte de Elián, nos mandó a traerle plata para Jamaica. ¿No la agarra?”, se escucha decir a los amigos de Elián que se estacionaron en la puerta de la casa de los Báez para entregarles un misterioso paquete. ¿Qué tenía? Cerca de 350 mil pesos que el músico pretendía pagar a modo de "rescate" para que lo dejaran ver a su hija Jamaica.

La respuesta de Tamara fue inmediata y feroz. También por Instagram, la chica le respondió con dureza a L-Gante y a su entorno al que ya había criticado en varias oportunidades anteriormente.

“¿Tantas ganas de joderme? Si hay abogados de por medio, quiero paz y que todo sea como corresponde. ¿Qué es esto? Se hunden solos, por Dios. Esto se arregla entre abogados. Mafias, ¿de qué peli salieron? Graban la casa de mi mamá, una falta de respeto”, dijo la chica muy enojada y compartió el video de Instrusos donde se ve a los amigos de Elián.

Esta actitud no solo fue criticada por los abogados que entienden que esta no es la manera de hacer las cosas sino que, además, en el mismo panel de Intrusos le dieron la razón a Tamara Báez. Flojito de papeles todo.

La bolsa de plata que L-Gante le lleva a su ex, Tamara Báez

La canción que L-Gante le dedicó a Wanda Nara

Mientras atraviesa la conflictiva separación de Tamara, L-Gante no pierde el tiempo con Wanda Nara. Luego de confirmar que está "conociendo" a la ex de Mauro Icardi, no tuvo mejor idea que componerle una canción.

Es que sí, L-Gante es el rey de la oportunidad. “No importa la hora porque me prefieres”; “Él no hace nada porque sabe bien que cuando estamos bien le metemos bala”; “Vos sos adictiva como la maría que yo me fumé”; “Supuestamente una amiga”; “Te lo hago sin palabras”; “Si no te vuelvo a ver, yo no sé qué voy a hacer”, dicen algunas de las frases que el músico le dedicó a Wanda.

Fino como canapé de mondongo.