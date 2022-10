L-Gante se quiebra cuando le preguntan por Tamara Báez

¿De qué lado estás? El secreto mejor guardado de la Selección: ¿Por qué Messi no puede ni ver a Mauro Icardi?

En las últimas horas, Tamara volvió a ser noticia porque la Justicia le dio la perimetral que había pedido y el botón antipánico. Así las cosas, L-Gante no puede ni acercarse a la joven y asegura que hace semanas que no puede ver a la pequeña Jamaica .

“Me hicieron muchas acusaciones, que supuestamente le robé las zapatillas y el caniche. La maldad te hace olvidar de la lógica”, dijo el músico en diálogo con Socios del Espectáculo.

L-Gante desmiente todo de lo que se lo acusa y se quebró cuando le preguntaron por qué no lo dejaban ver a Jamaica.

“A la nena no la puedo ver hace mucho. Yo no tengo la misma actitud que Tamara, busco soluciones. Parece que tengo que pagar un secuestro. Desde que comenzó esto siempre le di plata. Uno se confía, nunca firmé nada y ahora me hacen esto”, dijo muy conmovido el cantante.

Otra de las acusaciones de Tamara Báez es que él había fumado marihuana adelante de la bebé y que se la habían devuelto con ese particular olor en la ropa. Sin embargo, también se ocupó de desmentir esto.

“Lo de la marihuana… Tenés que ser un mal padre para hacer eso, yo no estoy fumando marihuana. Si yo hablara… No le da la cara para decir eso”, aseguró muy contundente.

Con la nueva medida judicial, L-Gante no puede entrar al country donde vive Tamara Báez y su hija. Lo que todavía no logran resolver es cómo será el cronograma de visitas para que el músico pueda pasar tiempo con Jamaica. Mientras tanto, todo es un tremendo escándalo en redes sociales.