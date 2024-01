Susana Giménez y la mamá de Lionel Messi, protagonistas de un gran abrazo

Romance en puerta Juana Viale, ¿apostó nuevamente al amor con un ex?

Cuccittini aprovechó la oportunidad para dejarle un regalo por parte de Lionel Messi. El astro argentino le obsequió una remera de la Selección argentina.

Las dos posaron para las cámaras. También informaron que las mujeres fueron a cenar juntas. La mamá del futbolista felicitó a Giménez por sus años de carrera en el mundo del espectáculo.

mama lionel messi susana giménez.jpg Encuentro entre Susana Giménez y la mamá de Lionel Messi.

Un ídolo del fútbol alemán defenestró a Leo Messi: "No ganó nada importante"

Lionel Messi es considerado uno de los grandes referentes del fútbol mundial, por eso sorprendió a todos el cuestionamiento que acaba de recibir.

Lothar Matthäus, campeón del mundo con la Selección Alemana en Italia 1990, cuestionó que la FIFA le otorgara el premio “The Best” (El mejor) al jugador argentino: “Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, Messi no debería ser el ganador esta vez. No ha ganado ningún título importante con París Saint Germain e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”.

Según el referente de la Selección Alemana, el galardón debió ir a manos del noruego Erling Haaland, goleador del Manchester City: “Si nos fijamos en los grandes éxitos, no hay nada que envidiar al Manchester City y a Erling Haaland. Haaland ganó los títulos más importantes con el Manchester City y su porcentaje de goles era impresionante. Ése debería ser el factor decisivo a la hora de elegir al mejor y más importante jugador, y ése fue Haaland”.

No es la primera vez que Matthäus cuestiona públicamente a Messi, contra el que parece tener una inquina personal. Cuando Leo recibió su octavo Balón de Oro, el astro alemán no dudó en defenestralo: “Es inmerecido que Leo Messi haya ganado. Pero se ve que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso. Para mí, Haaland es ineludible. La elección es una farsa”.