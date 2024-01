Un ídolo del fútbol alemán defenestró a Leo Messi: "No ganó nada importante"

Lothar Matthäus, campeón del mundo con la Selección Alemana en Italia 1990, cuestionó que la FIFA le otorgara el premio “The Best” (El mejor) al jugador argentino: “Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, Messi no debería ser el ganador esta vez. No ha ganado ningún título importante con París Saint Germain e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”.