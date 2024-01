Susana Giménez cumple 80 años: quiénes son los invitados y todos los detalles

image.png

Cristian Castro y otras figuras

El cumpleaños de Susana Giménez contará con alrededor de 80 invitados e incluirá un show musical con la participación de Cristian Castro para deleitar a todos los presentes. Entre los invitados se encuentran destacadas personalidades como Ricardo Darín, Mirtha Legrand (que ya avisó que no podrá viajar), Marcela Tinayre, José Luis "El Puma" Rodríguez, Ricardo Montaner, Sebastián Yatra, entre otros.

Por otra parte, entre los famosos que comparten años de amistad con Susana y que ya viajaron a Uruguay para compartir este especial momento se encuentran Marley, Elizabeth Vernaci y Humberto Tortonese.

Susana Giménez tuvo su última función con “Piel de Judas” el sábado y a pesar de su retiro de los escenarios, la diva de los teléfonos tiene planes para el futuro. En junio o julio de este año, tiene previsto regresar a la televisión, específicamente a Telefé, canal con el que mantiene contrato. Además, se rumorea su participación en la serie cómica "Porno y helado" y su regreso al cine con un protagónico en una película dirigida por Diego Kaplan, con producción de Lucas Akoskin.

Susana Giménez, un ícono del cine, la televisión y el teatro

María Susana Giménez Aubert, nacida en Buenos Aires el 29 de enero de 1944, dejó una marca indeleble en la cultura argentina desde que apareció por primera vez en la tapa de Gente en 1967. A lo largo de los años, cosechó 27 Martín Fierro, incluyendo el Oro, y protagonizó diversas etapas en su vida personal, desde su matrimonio con Mario Sarrabayrouse hasta su relación con figuras como Carlos Monzón, Ricardo Darín y su esposo legal Huberto Roviralta.

Actualmente, Susana Giménez reside en Uruguay y regresa a Buenos Aires de manera esporádica, como lo hizo para las elecciones presidenciales el año pasado, donde expresó su apoyo a Patricia Bullrich en la primera vuelta y votó por Javier Milei en el ballottage.

Hoy, y seguro será un motivo de brindis junto a sus amigos, Susana celebra haber superado un cuadro grave de Covid-19, el cual -según contó en numerosas entrevistas- pensó que le costaría su vida. "El peor miedo fue morirme primero, y después que me intubaran. Dije que si me tenían que intubar prefería que no. Que me dejen ir. Te duermen para ponértelo. Ese fue mi mayor miedo, el intubamiento. No tenía ganas de morirme en ese momento. El terror que te agarra, yo lloraba por todo", contó la conductora en Telefe al tiempo de recuperarse de la enfermedad.

FUENTE: La Gaceta