Susana Giménez actuará en una serie de Amazon Prime, ¡que tiene porno!

Susana Giménez confirmó que vuelve a la actuación con una serie en Amazon Prime y sus fans lo celebraron en sus redes sociales. La diva tendrá una participación en Porno y Helado, un producto creado, escrito y dirigido por Martín Piroyansky, quien también será el protagonista principal de la ficción que se emitirá en streaming por Amazon Prime Video.

“¡Estoy feliz de darles esta noticia!”, anunció Susana Giménez en su cuenta de Instagram, en un video que grabó desde el living de su casa y en el cual expresó su alegría por volver a interpretar un personaje en la ficción. “Estoy contentísima porque empiezo la filmación de una serie que se llama Porno y Helado...”, dijo y volvió sobre sus palabras. El nombre de la serie la obligó a hacer una aclaración: “No es nada... bueno, porno no es, eh”, dijo entre risas.

“Es muy graciosa, muy divertida”, aseguró y detalló que la semana entrante comienzan las filmaciones. También definió como un “genio” al creador, escritor y director de la serie, Martín Piroyansky, y habló de la participación especial que tendrá: “Yo hago uno de los capítulos. Uno y un poquito -aclaró-. Hago un cameo. Una cosa chiquita. No soy protagonista, pero me divierte porque como hace un año y medio que no hago nada artístico, tenía ganas de hacerlo”.

Luego, jugó con la posibilidad de revelar cómo será su personaje, pero se detuvo. “No, no les puedo contar nada más porque si no, nos deschavamos. Hasta pronto”, dijo a su público.

Porno y Helado contará la historia de Pablo (Piroyansky), un hombre inmaduro de 30 años que junto a su mejor amigo, un perdedor llamado Ramón (Saralegui), y Ceci (Morandi) una joven estafadora, crean una banda de rock falsa que se apodera por completo de la escena local de la música. El amor que comparten Pablo y Ramón por ver pornografía y comer helado inspira su primer éxito pop y muy pronto la mentira se sale de control.

“Estamos muy felices de agregar Porno y Helado a nuestra creciente lista de emocionantes títulos que tenemos planeados para Argentina y la región. Esta divertida historia habla de las desventuras que experimentan las amistades en el mundo moderno y todo hecho posible por un sorprendente elenco”, aseguró Javiera Balmaceda, quien encabeza las series originales locales para Latinoamérica de habla hispana de Amazon Studios.