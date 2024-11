Sorpresa En Bake Off Famosos: Callejero Fino abandonó el programa, por qué razón

Wanda Nara solo se limitó a decir que Callejero Fino se fue por problemas ajenos a la producción, ya que el cantante se quiere abocar de lleno a su carrera musical. Sin más preámbulos, todos sus compañeros le dedicaron unas palabras mirando a la cámara.

Cabe destacar que Callejero Fino o “Pastelero” Fino, para algunos, era uno de los posibles finalistas del programa. Todos se habían quedado sorprendidos por sus preparaciones que hacía todas las semanas.

Tras la 3ra etapa, dos participantes quedaron en la cuerda floja por sus malas creaciones. Estos fueron Cande Molfese y Mariano Iudica. Los dos pasaron al frente y ahí es cuando Wanda Nara dio a conocer que Callejero Fino abandonaba la casa y por ende nadie iba a ser eliminado. Una oportunidad más.

