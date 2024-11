Bake Off Famosos polémico: otro faltazo de Callejero Fino y a la producción ya no le gustó

Callejero Fino volvió a desatar la polémica en Bake Off Famosos , el participante volvió a faltar con la salvedad que, en esta ocasión, no había un porqué de su falta. Wanda Nara solo se atinó a decir que el cantante no estaba y que ahí estaba su luga r, “No sé a qué hora aparecerá”.

Este faltazo tiene algo muy diferente al de la primera vez. En esa ocasión todos lo apoyaron porque el cantante estaba con fiebre. Ahora no hubo otra excusa, entonces se cree que faltó sin dar aviso a la producción.

El cantante está considerado como uno de los mejores participantes de Bake Off Famosos, pero esta situación ya no le gustó ni a sus compañeros ni al jurado. No se habló en todo el programa de esta situación.

Tres pesos pesados quedaron en la cuerda floja de Bake Off Famosos

Tres mujeres muy importantes del reality quedaron en la cuerda floja tras la preparación de una torta vertical y unas tartitas con relleno y frutas.

Una de ellas quedó sorprendida porque salió primera en la etapa técnica pero no le alcanzó para no estar en esta lista.

Las que quedaron en la mira fueron Cande Molfese, Eliana Guercio y Camila Homs.