Son los creadores de "Hasta que salga el sol", uno de los hits del 2015, y ahora tocarán en San Juan

La cumbia villera vuelve a sonar fuerte en San Juan . Esta vez, de la mano de Los Turros , una de las bandas más populares del género, que se presentará este viernes 8 de agosto en Mosku, el reconocido boliche ubicado en Luna Morena. El grupo liderado por July Ontiveros promete una noche a puro ritmo con sus temas más emblemáticos, como “Se Te Nota en la Cara”, “La Flor”, “Descontrolado” y, por supuesto, “Hasta que salga el sol”, el himno fiestero que los catapultó en 2015.

Nacidos en Lomas de Zamora a principios de la década de 2010, Los Turros se consolidaron rápidamente dentro de la movida tropical, gracias a una fórmula que combina la cumbia tradicional con sonidos urbanos, letras pegadizas y una energía que conecta especialmente con el público joven de los barrios populares. Su impacto se extendió también a plataformas digitales, donde acumulan miles de reproducciones y una comunidad de seguidores fieles.

En 2017, la banda lanzó el álbum “Tamo Activo a Pura Cumbia!”, con colaboraciones de artistas como Brian Sarmiento y DJ Tao, reafirmando su versatilidad y capacidad de reinventarse dentro del género. Años más tarde, en 2021, celebraron su trayectoria con la recopilación “Somos cumbieros, no pasamos de moda”, un recorrido por sus mayores éxitos que reflejó su vigencia y popularidad en la escena nacional.

Con más de una década de historia, Los Turros siguen haciendo bailar al país con su estilo inconfundible. Y ahora, San Juan tendrá la oportunidad de vivirlo en vivo. La cita es en Mosku, este viernes. Las entradas se consiguen en el mismo lugar.