jueves 7 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deceso

Dolor en el mundo del tango por el fallecimiento de una leyenda del bandoneón

El bandoneonista recorrió el país y el mundo al ritmo del dos por cuatro. El legado en dos de sus hijos, quienes siguen sus pasos

Por Redacción Tiempo de San Juan
El fuelle llora la partida de una leyenda del bandoneón.

El fuelle llora la partida de una leyenda del bandoneón.

Osvaldo Piro, histórico bandoneonista y figura del tango, murió a los 88 años y deja un vacío inmenso en la escena del dos por cuatro. El legendario músico falleció en la ciudad de La Falda, provincia de Córdoba, donde residía desde hace un tiempo. La noticia fue confirmada por fuentes de la Academia Nacional del Tango, entidad de la que era miembro.

Lee además
el comunicado de pablo lescano por la batalla campal mortal en el show de damas gratis
Hubo un fallecido

El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas Gratis
son los creadores de hasta que salga el sol, uno de los hits del 2015, y ahora tocaran en san juan
Show

Son los creadores de "Hasta que salga el sol", uno de los hits del 2015, y ahora tocarán en San Juan

Formado bajo la impronta artística de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, Piro registró una carrera de más de 70 años en los que dejó su sello en los escenarios musicales, pero también en sus composiciones para cine, teatro y televisión. En el tango también encontró el amor y la familia. Estuvo casado con Susana Rinaldi, con quien fue padre de Alfredo y Ligia, quienes siguen sus pasos en el oficio, ambos como cantantes. También es padre de Martín, fruto de su relación con María José Mentana, y de Lara, reconocida abogada.

image

La noticia causó profundo dolor en la comunidad artística vinculada a la música ciudadana. “Despedimos con tristeza al gran bandoneonista Osvaldo Piro.¡Hasta siempre Maestro!“, publicó la emisora La 2 x 4, referente del género en el ámbito radial. En las próximas horas, su familia informará sobre la ceremonia del último adiós. Piro estaba radicado en Córdoba, y durante muchos años fue director de la Orquesta Provincial del Tango de la provincia mediterráneo.

Una de las últimas figuras inconfundibles de la edad de oro del tango, Osvaldo Piro nació en el barrio La Paternal el 1 de enero de 1937. A los 10 años comenzó a estudiar bandoneón con Félix Cordisco, quien también enseñaba piano y dos años después, continuó su formación junto a Domingo Mattio, bandoneonista que formó parte de la orquesta de Aníbal Troilo. Estudió armonía con Pedro Rubione y Julio Nistal, y profundizó en Filosofía de la música bajo la guía de Juan Francisco Giacobbe.

A los 15 años inició su carrera profesional como integrante de la orquesta de Ricardo Pedevilla. Un año después se sumó a la orquesta de Alfredo Gobbi, en una etapa en la que los cantantes eran Jorge Maciel y Carlos Almada. Luego de estar alejado un tiempo, se reincorporó a las filas de Gobbi, donde estuvo durante seis años.

En 1965 formó su propia orquesta en la que desde el principio dejó de manifiesto su personalísima manera de interpretar el género ciudadano. Debutó en Patio de Tango y entre el público estaba Aníbal Troilo, quien casi en ese mismo momento lo adoptó como ahijado artístico y le legó su bandoneón. Ese mismo año editó su primer disco, con recomendación del propio Pichuco. Así inició un camino que se extendió por casi seis décadas en las que fue premiado en diferentes partes del mundo, desde los rincones de Argentina hasta Europa y Japón.

En octubre de 2023, se presentó junto a Susana Rinaldi en un concierto titulado Reencuentro, como reflejo del disco homónimo que editaron el año anterior. Allí, entre clásicos del tango, con esas letras que marcan a fuego y las melodías que se imponen al silbar, Piro reflexionó en una entrevista con Infobae sobre sus sentimientos a la hora de salir a escena luego de tanto recorrido: “ La tensión que te produce antes de que se abra el telón es mágica. Es parte de nuestro camino, de esto que elegimos. Lo elegiste, jodete, es así”, explicó con su particular estilo. Una manera de vivir la vida, y el arte, que a partir de hoy se tornó inmortal.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

MasterChef Celebrity ya tiene fecha de grabación y Wanda Nara vuelve a la conducción

Julieta Prandi declaró en el juicio contra su ex marido Claudio Contardi: "Sentía que si me mataba me hacía un favor"

Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi: "Nunca abusé de ella, yo estaba enamorado"

"Es re peligroso": el filoso análisis de Martín Cirio tras la amenaza de bomba en el show de Lali

Wanda Nara, demandada por una ex empleada doméstica: ¿cuántos millones le reclama?

Dolor por el fallecimiento de la conocida actriz Kelley Mack a los 33 años

Trueno y Nicki Nicole, en el centro de los rumores: nuevos vínculos sentimentales en Europa

¿Pampita y Joaquín Furriel están empezando una relación?: la respuesta de la modelo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el comunicado de pablo lescano por la batalla campal mortal en el show de damas gratis
Hubo un fallecido

El comunicado de Pablo Lescano por la batalla campal mortal en el show de Damas Gratis

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras
Operativo de película

Así detuvieron al autor de la amenaza de bomba en el show de Lali: insultó a la prensa e hizo gestos a las cámaras

La situación es insostenible: la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan video
Declaraciones

"La situación es insostenible": la respuesta del SEC, tras la denuncia contra un mayorista de San Juan

Un extraño episodio relatado por testigos como un exorcismo, se vivió en una calle sanjuanina.
Inesperado

El video de un "exorcismo" en plena calle de San Juan: gritos, policía y conmoción en una esquina

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana
Inseguridad

Cayeron los escruchantes sanjuaninos que robaban en casas de fin de semana

En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Te Puede Interesar

El EPRE diseña un esquema financiero que permitiría a los comercios diferir y prorratear el pago de las boletas de luz a lo largo del año.
Alivio eléctrico

Boletas de luz en los comercios sanjuaninos: diseñan un plan para prorratear los pagos

Por Elizabeth Pérez
En primera fila. Gustavo Monti, al lado de Gustavo Mastelono, el director de Krah Latinoamérica, en la apertura de sobres de la licitación del acueducto Gran Tulum. 
Investigación

Hubo una alerta previa: advirtieron que la empresa vinculada al primo de Uñac ofrecía caños más caros y sin "respaldo técnico" para el Acueducto

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura video
Historia sanjuanina

Laburantes, futbolistas y soñadores: la vida detrás de la final, entre soldadoras y tachos de basura

Kirchnerismo Nunca Más, el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense
Rumbo a las urnas

"Kirchnerismo Nunca Más", el polémico slogan de Javier Milei para inaugurar la campaña bonaerense

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas
Jornada especial

Agradecimientos al por mayor, lo que une a los devotos de San Cayetano en Chimbas