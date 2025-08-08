viernes 8 de agosto 2025

Aseguran que Laurita Fernández tiene nuevo novio: quién es

La conductora fue vinculada con un rugbier y personal trainer al que conoció en una salida nocturna. Ya se habrían visto en al menos dos ocasiones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras haberse separado de Peluca Brusca hace menos de dos meses, Laurita Fernández vuelve a ser noticia, esta vez por un presunto nuevo romance. La primicia fue revelada por el periodista Juan Etchegoyen en su programa radial, donde ofreció una serie de detalles que ya empezaron a hacer ruido en el mundo del espectáculo.

Quién es el nuevo amor de Laurita Fernández

“Tengo lindas novedades que tienen que ver con un romance que va a hacer mucho ruido. Ella es famosa y él desconocido, así que le damos la bienvenida al mundo del espectáculo”, anunció el conductor, generando expectativa antes de soltar el nombre de la figura involucrada. Según lo que relató, el hombre en cuestión no pertenece al ambiente mediático, aunque su perfil no pasa desapercibido: “Él es rugbier, surfer, licenciado en educación física y personal trainer. Se llama Adolfo Martínez, le dicen Lolo y está saliendo con una primera figura de la televisión argentina”, lanzó Etchegoyen, sin vueltas.

Sin dar rodeos, el periodista reveló finalmente quién sería la mujer involucrada en este incipiente vínculo sentimental. “La famosa que está chongueando, que está saliendo con este hombre es Laurita Fernández. Paso a darte el detalle”, aseguró. A partir de allí, el conductor brindó una reconstrucción de lo que habría sido el primer encuentro entre ambos, en un contexto nocturno y bajo estricta reserva.

“Encuentro en un boliche porteño el día sábado por la noche. Hay toda una estrategia para que no los vean juntos. Acordaron irse separados para luego encontrarse. En el boliche Laura estaba con unas amigas que hicieron de conectoras del muchacho y las que eran intermediarias en la charla. Ella no quería exponerse en público”, relató el comunicador, detallando un operativo cuidadosamente armado para evitar ser captados por testigos o cámaras indiscretas.

Etchegoyen además sumó que la conexión entre ambos se habría dado en tiempo real a través de las redes sociales: “Me cuentan que Laurita y Lolo se empezaron a hablar por Instagram privado desde el boliche para acordar irse uno primero y otro después. Se fueron al departamento de él en Capital, me dicen”. Esta dinámica, según describió, dejó en claro la intención de evitar cualquier exposición pública en esta etapa inicial del vínculo.

Por último, el periodista agregó un dato que refuerza la cercanía entre ambos: “Él ya les contó a sus amigos que se vio dos veces con ella y que hablan por el Instagram profesional de él, que, por supuesto Laurita sigue, y el Instagram personal de él también lo sigue Laura”, cerró Etchegoyen, dando a entender que la relación entre la conductora y el deportista ya atraviesa un primer nivel de consolidación, aunque todavía bajo perfil.

