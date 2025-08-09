Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Tras la confirmación que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se habían comprometido, ahora se dio a conocer la noticia que todos esperaban cuándo y dónde darán el sí, ¡se casarán!
sábado 9 de agosto 2025
Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
La boda de la cantante y el futbolista será antes de lo que todos piensas. Mirá todos los detalles.
Tras la confirmación que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se habían comprometido, ahora se dio a conocer la noticia que todos esperaban cuándo y dónde darán el sí, ¡se casarán!
Pochi de Gossipeame abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, aunque con otra consigna: ¿mambos o traumas?
Un seguidor le consultó si era verdad que la pareja contraería matrimonio a fin de año y la periodista fue contundente: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”.