Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están más juntos de lo que uno imagina.

Tras la confirmación que Tini Stoessel y Rodrigo de Paul se habían comprometido, ahora se dio a conocer la noticia que todos esperaban cuándo y dónde darán el sí, ¡se casarán!

Pochi de Gossipeame abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram, aunque con otra consigna: ¿mambos o traumas?

Un seguidor le consultó si era verdad que la pareja contraería matrimonio a fin de año y la periodista fue contundente: “Me dijeron que se casarían el año que viene en Argentina”. image

