El pedido desesperado que Emanuel Ortega hizo durante el juicio de Julieta Prandi contra su ex

El juicio contra Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi, por acusaciones de abuso sexual, violencia psicológica y amenazas , sumó un testimonio clave. Emanuel Ortega , actual pareja de la modelo y conductora,declaró ante la Justicia y ofreció un relato desgarrador sobre el estado en que encontró a Prandi al inicio de su relación.

Sus palabras no solo apuntaron contra Contardi, sino que también revelaron el profundo sufrimiento que atravesó la actriz . El testimonio de Ortega se suma a las pruebas presentadas en un caso que conmocionó a la opinión pública y que busca hacer justicia por los años de maltrato denunciados.

¿Qué dijo Emanuel Ortega sobre Julieta Prandi?

Emanuel Ortega no dudó en calificar a Claudio Contardi como “Un monstruo, un criminal. Se mueve en aguas siniestras”. Describió el estado de vulnerabilidad extrema en el que encontró a Julieta Prandi hace cinco años, cuando comenzaron su relación. “¿Estuvieron alguna vez frente a una persona ultrajada y rota? Esa es la persona que yo conocí”, expresó con crudeza. Para ilustrar el daño emocional, utilizó una imagen impactante: “Era como acercarse a un perrito, acariciarlo y que agachara la cabeza. Eso es sinónimo de hostigamiento, violencia física, emocional y psicológica”.

Ortega aseguró que la actriz y conductora estaba “violada en todos los aspectos” cuando la conoció. “Tuve que mostrarle de a poco quién era yo para que bajara la guardia. Tenía fantasmas, terror. Eso no se lo vi en los ojos a nadie, jamás”, dijo. Y agregó: “No podíamos tener relaciones sexuales, nada podía hacer con normalidad ella”.

En otro tramo de su declaración, el músico afirmó que Prandi no sería capaz de inventar una denuncia falsa: “Es la persona más honesta e íntegra que yo conozco. Honestidad espiritual es lo que la caracteriza. Jamás se sometería a esta revictimización si fuese mentira”.

Emanuel Ortega opinó sobre el accionar de Claudio Contardi

Ortega relató que su actual pareja vivía en un departamento de dos ambientes junto a sus dos hijos, a pesar de ser propietaria de dos viviendas. Cuestionó duramente a Contardi por esta situación: “¿Qué clase de hombre permite que la madre de sus hijos y sus hijos queden en la calle? Él habitaba una de las casas que era de ella y alquilaba la otra, percibiendo todas las ganancias sin darle nada a Julieta. Me dio asco”.

El músico también se refirió al vínculo entre Contardi y los hijos de Prandi. Aseguró que el mayor no quería tener contacto con su padre y que el menor, con el tiempo, comenzó a expresar su rechazo: “Hasta que pudo empezar a hablar y decir que no quería volver más a la casa de esta persona”.

Ortega habló de la “indignación acumulada” durante los años que lleva en pareja con Prandi. “Claudio no debería gozar de las libertades de cualquier ser humano. Da vergüenza ajena”, afirmó. Y describió el estado en que fue devuelta una de las propiedades: “Cables pelados, paredes invadidas por plantas, cosas empotradas que se llevó. Lo vi todo por fotos. La otra casa nunca se la devolvió”.

También denunció que Prandi tuvo que pedir un préstamo para poder mudarse con dignidad. “Él se debería haber ido, no Julieta. La dejó en la calle. No fue capaz de pasar cuotas de alimentos hasta que se vio obligado porque sabía que venía este juicio”, sostuvo.

Para cerrar su declaración, Emanuel Ortega dijo: “Esta persona necesita que le llegue su día de justicia. Si llega a salir caminando, pido garantías de seguridad para mi pareja. De este individuo sospecho lo peor. Es capaz de hacer cualquier cosa”.