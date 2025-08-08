viernes 8 de agosto 2025

Difícil situación

Juicio por abuso sexual contra el ex de Julieta Prandi: la modelo se descompensó en la última audiencia

Julieta Prandi tuvo que recibir asistencia médica en una jornada muy tensa en el Tribunal N.°2 de Campana. El miércoles se conocerá el veredicto

Por Redacción Tiempo de San Juan
Julieta Prandi sufrió una descompensación en el juicio contra su ex marido por abuso sexual.

Julieta Prandi sufrió una descompensación en el juicio contra su ex marido por abuso sexual.

El viernes cerca del mediodía, la tercera audiencia, que incluyó los alegatos finales de ambas partes, por el juicio por violación que inició Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi llegó a su fin. Tras una jornada cargada de emoción y tensiones, en las que vio pasar una vez más la película de su calvario, Julieta se descompensó antes de abandonar el Tribunal N.° 2 de Campana.

Acaba de finalizar esta audiencia de alegatos y en estos momentos los médicos están atendiendo a Julieta Prandi porque está muy mal”, dijo en Intrusos (América) el periodista Alejandro Guatti desde el lugar de los hechos. La actriz estuvo acompañada por su familia, amigos cercanos y su abogado, quien estaba preparando todo para hablar con la prensa, pero tuvo que reingresar al recinto para asistir a su clienta.

Ha sufrido una crisis luego de hacer su alegato, Contardi salió de la sala en ese momento y estamos aguardando novedades”, contó el enviado por el ciclo de espectáculos. El próximo miércoles se dará a conocer el veredicto y la defensa de Prandi pidió 20 años de prisión, por lo que están a la espera de recibir una sentencia ejemplar.

Desde el piso del programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares comenzaron con las preguntas acerca de la salud de la modelo y el cronista agregó: “Fue luego de hacer un alegato, donde hizo muchos pedidos y luego de enterarse todo lo que había declarado la defensa de Contardi, de que todo esto era un invento de Julieta. Cuando tenía que decidir la Justicia, la tenencia de los hijos, ella hizo su alegato y por la emoción contenida durante todo este tiempo, estalló en crisis Julieta Prandi y está siendo atendida en este momento por los médicos”.

Cuando terminó su alegato, su exposición, se quebró en llanto y está teniendo una crisis”, cerró el tema Alejandro. En este día la conductora de Sarasa (La 100) estuvo acompañada por su papá y su hermana, quienes hablaron ante la prensa para dejar en claro el contexto de contención familiar

Por un lado, Eduardo Prandi, dijo: “Me robaron la vida, cinco años de la vida de mi hija y de mis nietos. A Roquito lo conocí con tres años”, comenzó diciendo el hombre en la escalinata del edificio. Cuando le consultaron por la declaración de Julieta, quien en todo momento estuvo llorando al tener que revivir lo que sucedió, dijo: “El dolor más grande, y lo dije en la declaración, el robo más grande que tuve en mi vida fue el tiempo que me robaron con mi hija y de mis nietos, es lo peor que me podrían haber hecho”.

Si bien un biombo separa al exmatrimonio, con la intención de que no se tengan que ver, Eduardo cruzó miradas con Contardi y no dudó en hacerle saber todo lo que siente en pocos segundos: “Lo miré con desprecio, que es lo único que merece. Y lástima, realmente me da lástima”.

Todas sus artimañas, sus manipulaciones, siempre lo mismo, siempre el mismo trabajo. Nos alejó a todos de todos, a Julieta no le dejó amigos, no le dejó familia, no le dejó padres, no le dejó hermana, nada“, cerró antes de ingresar a la sala para acompañar a su hija en este duro momento que está atravesando.

Por su parte, Natalia manifestó sus expectativas de cara al juicio: “Espero la más alta de las condenas y ojalá nunca más salga y nunca más haga mal a nadie, hubo mucho dolor”. Natalia contó cómo atraviesa este momento:“Yo llegué hace dos días al país, vivo en Chile, pero estamos juntos, muy unidos, y que por fin las cosas salgan bien”. Relató cómo, pese a los cuidados, los chicos se enteraron de casi todo: “Tratamos de no mostrarles todo a los chicos, pero es inevitable, salió mucho en la prensa y son cosas que se van enterando, y que tal vez quisiera que no pasara”. Su testimonio sobre lo vivido conContardies casi una confidencia: “No tenía relación con él, desde que comenzó la relación con mi hermana trató de separarnos a todos”.

FUENTE: Infobae

Temas
