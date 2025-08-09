Nico Vázquez suspendió sorpresivamente las funciones de su obra, ¿qué pasó?

Nico Vázquez le está yendo muy bien en su obra “Rocky” . Las localidades se agotan a pesas se ponen a la venta, pero a pesar de este buen momento artístico, de última hora suspendió unas fechas.

El motivo es totalmente personal, es más, él terminó perjudicado. Tuvo un desgarro en el músculo piramidal que le impide continuar con las presentaciones.

A través de sus redes sociales, Nico compartió un comunicado donde expresó su dolor y la difícil decisión de parar la gira. “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable”, escribió, mostrando su compromiso con la obra y con el público que viaja desde distintos puntos para verlo.

El actor destacó la importancia de escuchar al cuerpo y priorizar su recuperación, prometiendo que se enfocará en entrenar, activarse y hacer fisioterapia para volver el próximo fin de semana con toda la energía.

Además, informaron oficialmente que las entradas adquiridas para las fechas del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto mantendrán su validez para las nuevas funciones programadas para fines de septiembre, respetando las ubicaciones originales.

El mensaje final de Nico fue de gratitud hacia quienes siempre lo acompañan: “Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”. Sin dudas, sus seguidores esperan con ansias su pronta recuperación y el regreso triunfal a las tablas.

