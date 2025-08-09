sábado 9 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
obra

Nico Vázquez suspendió sorpresivamente las funciones de su obra, ¿qué pasó?

El actor que interpreta “Rocky” y que hace unas semanas estuvo en la boca de todos por su separación con Gimena Accardi, tomó esa decisión.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Lee además
Los dos sospechosos fueron llevados a la Subcomisaria del barrio Ansilta, Rawson.
Detenidos

Entraron a robar a una obra de Rawson y terminaron presos
la drastica obra en la casita de chocolate, que le cambia la cara a una esquina tradicional de san juan
Patrimonio

La drástica obra en la "casita de chocolate", que le cambia la cara a una esquina tradicional de San Juan

El motivo es totalmente personal, es más, él terminó perjudicado. Tuvo un desgarro en el músculo piramidal que le impide continuar con las presentaciones.

A través de sus redes sociales, Nico compartió un comunicado donde expresó su dolor y la difícil decisión de parar la gira. “Llevo más de 20 días trabajando con una lesión, sin suspender, pero el dolor ya se volvió insoportable”, escribió, mostrando su compromiso con la obra y con el público que viaja desde distintos puntos para verlo.

El actor destacó la importancia de escuchar al cuerpo y priorizar su recuperación, prometiendo que se enfocará en entrenar, activarse y hacer fisioterapia para volver el próximo fin de semana con toda la energía.

Además, informaron oficialmente que las entradas adquiridas para las fechas del viernes 8, sábado 9 y domingo 10 de agosto mantendrán su validez para las nuevas funciones programadas para fines de septiembre, respetando las ubicaciones originales.

El mensaje final de Nico fue de gratitud hacia quienes siempre lo acompañan: “Gracias por el cariño y el apoyo de siempre”. Sin dudas, sus seguidores esperan con ansias su pronta recuperación y el regreso triunfal a las tablas.

El mensaje de Nico Vázquez y su productora:

image

Temas
Seguí leyendo

Una nueva fuente de financiamiento, el objetivo de Orrego para destrabar la obra de la Ruta 40

Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Julieta Prandi, a días del veredicto contra su ex: pidió custodia y suman testimonios de control y violencia

Tres amigos, una máquina de fotos y decisiones obsesivas, en una película escondida en las plataformas

Juicio por abuso sexual contra el ex de Julieta Prandi: la modelo se descompensó en la última audiencia

Pity Álvarez sorprendió a sus fans con un anuncio sobre su futuro

El pedido desesperado que Emanuel Ortega hizo durante el juicio de Julieta Prandi contra su ex

Aseguran que Laurita Fernández tiene nuevo novio: quién es

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están más juntos de lo que uno imagina.
Darán el sí

Se supo cuándo se casará Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

Por Gabriel Agüero

Las Más Leídas

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos
Tribunales

Absolvieron a las empleadas municipales de Rawson acusadas de desviar fondos

Vicuña es el proyecto de Lundin y BHP para su sociedad en los yacimientos Josemaría y Filo del Sol. 
Tratado Binacional minero

La jugada de un gigante minero para poder contratar chilenos para un proyecto de cobre sanjuanino

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000
Oportunidad

Se vienen dos remates en San Juan: 16 movilidades, con base libre y otras desde $150.000

Imagen ilustrativa
Presunto ataque sexual

Fueron de "after" a una casa de Desamparados y una chica denunció que la violaron

Enojo y preocupación por un sanjuanino que se filma circulando a más de 200 km/h sobre Ruta 40.
En las redes

Repudio por un sanjuanino que se filma manejando a más de 200km/h en la Ruta 40, frente al Bicentenario

Te Puede Interesar

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres
Decisión judicial

Los tres policías acusados de golpear violentamente a un preso en comisaría 6ta quedaron libres

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan video
Exclusivo

Cúpulas de vidrio, recorrido circular y recinto para un enorme dinosaurio: tras 12 años se terminó el Museo Paleontológico de San Juan

Desde este viernes y por 10 días se vivirá en los comercios de San Juan el Mega Outlet de invierno.
Clima

Sábado claro y fresco en San Juan: el cielo limpio acompaña el fin de semana

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés
¿Sentarán jurisprudencia?

Expropiaciones: qué tendría que pasar para que pidan la destitución del juez Roberto Pagés

Milei explicó los vetos y anunció medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria
Cadena nacional

Milei explicó los vetos y anunció medidas para "amurallar el déficit cero y la política monetaria"