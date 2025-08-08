Pity Álvarez sorprendió a sus fans con un anuncio sobre su futuro

Pity Álvarez , de actuales 53 años, volverá a tocar, según se anunció por la radio y vía redes sociales. El recital será el Vélez el próximo 5 de diciembre y la presentación coincidirá con su nuevo trabajo discográfico, un single llamado Basado en hechos reales.

En la madrugada de este viernes, desde una cuenta de Instagram, bajo una luz mortecina, comunicó la noticia. Y cuando se especulaba si sería con Intoxicados o Viejas Locas, se supo que lo hará en condición de solista.

"Quiero decirles que por primera vez tenemos nuestro canal de Instagram, por acá vamos a dar todas las noticias oficiales. Segundo, quiero agradecerles a todos los que tienen páginas de nosotros -en referencia a Intoxicados y Viejas Locas- y tengo dos noticias muy lindas para dar", arrancó antes de mandarse con la novedad.

Ya en abril, durante la pasada edición de Quilmes Rock 2025, Pity reapareció a través de un mensaje grabado y mostró su emoción por el canónico festival mientras fantaseaba con su deseo de volver a los escenarios, aunque advirtiendo que "van a tener que esperar un poquito más".

A fines de 2023 Alvarez había vuelto a los estudios: grabó cuatro canciones para el documental Tangos bajos, acompañado de Daniel Melingo y Julieta Laso. "Día histórico!", había posteado la ex integrante de la Orquesta Fernández Fierro. Entre otros, Pity hizo un tango de Melingo, Pesar.

Su imagen había resultado impactante y maradoneana. "¡Grande el Paty Alvarez!". Rubio, obeso más que ancho, en las redes algunos lo comparaban también con "Bergara Leumann".

En septiembre de ese año se había publicado que el cantante ya no estaba más en la Fundación Eira, de Tortuguitas (Malvinas Argentinas), donde cumplía un tratamiento psiquiátrico ordenado por la Justicia.

Mientras tanto, el músico continúa procesado por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz, alias “Gringo”, cometido exactamente el 12 de junio de 2018 en el complejo de edificios del barrio Samoré, al sur de la ciudad de Buenos Aires.

El documental del que participó, entrando a un estudio por primera vez desde el homicidio, estaba basado en un álbum que marcó historia, tal cual explicó Melingo. "Una nostalgia dentro de otra", declaró Melingo.