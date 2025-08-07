María Becerra anunció su regreso al Monumental con un show 360° y nuevos alter egos

María Becerra anunció su regreso al Estadio Monumental, donde se presentará con un formato 360° y un escenario montado en el centro del campo. Será su vuelta al mítico estadio tras los dos shows realizados en marzo de 2024, pero con una propuesta escénica completamente renovada.

El anuncio se realizó en un evento exclusivo desde Puerto Madero, que incluyó un despliegue de drones, tres canciones interpretadas en vivo y una entrevista con Martín Garabal, transmitida a través de Instagram.

Como parte de la previa, la artista sorprendió irrumpiendo en transmisiones de streaming para adelantar detalles de sus alter egos. Entre ellos, destacó a Shanina, un personaje “otaku”, enamoradizo y psicótico, y a Jojo, una joven “a la que le gusta la fiesta, el alcohol, el sexo y la libertad, pero que en el fondo es una persona vacía que se llena con todo esto”, según describió.

En la entrevista, Becerra explicó que estas personalidades le permiten narrar historias y, a la vez, funcionan como un canal para procesar experiencias difíciles. “Lo tomo con humor, es mi herramienta para superar algo muy doloroso”, señaló.