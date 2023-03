Sin códigos: Cande Tinelli escrachó sin piedad a su mamá"

Lee más: Cande Tinelli amenazó a Guillermina Valdés: "Fui bastante..."

El periodista remarcó: “Soledad Aquino, su mamá, una bella mujer que el año pasado pasó momentos muy difíciles de salud, opinó, dijo que no le gustaba mucho su participación en LAM, que Cande era muy fina, andaba a caballo, que era una chica que no era para la televisión, y eso motivó mucho escándalo estos días".

Rodrigo Lussich entonces intervino para decir: “Resumamos, Candelaria y la madre, Soledad Aquino, se están llevando espantoso”.

Su panelista, Mariana Brey, compartió esa visión: “No coinciden y quedó claro que Soledad usó los medios para expresar que no está de acuerdo con lo que está haciendo Cande; y también me parece que Aquino tiene su voz, tenía su relación con Guillermina y tiene derecho de opinar si así lo quiere hacer”.

Luli Fernández se sumó a la discusión diciendo: “La realidad es que hubo una respuesta de Cande que fue muy dura. Después de las declaraciones de la mamá, Cande dijo que no se hacía cargo de ninguna de las opiniones de su mamá, sino que la realidad era que no tenía buena relación”.

Lussich leyó el posteo de Cande en Instagram: “Dijo: No me hago cargo de nada de lo que dice mamá. Yo no pienso como ella en absoluto. No quiero hablar mal de mi vieja, pero claramente sepan que no nos llevamos bien y pensamos muy distinto”.

Entre risas, Pallares remarcó: “No nos llevamos bien";, no era algo que te habíamos preguntado, Candelaria, y que vos tuviste ganas de contarle al mundo”.