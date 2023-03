Cande Tinelli amenazó a Guillermina Valdés: "Fui bastante..."

Tras la polémica que generaron sus declaraciones en LAM y la reacción de la modelo en su contra, tratándola de falsa, Cande Tinelli usó sus redes sociales para pegarle nuevamente a Guillermina Valdés , dejando una fuerte amenaza contra la empresaria, al dar a entender que, si la hace enojar, contará todo lo que sabe y no será tan cuidadosa como hasta ahora.

Sus palabras habrían generado un gran malestar en el círculo más íntimo de Guillermina Valdés, que no saben hasta donde será capaz de llegar la hija de Marcelo Tinelli. Lo que había dicho Cande Tinelli en LAM.

La artista dejó en claro días atrás, en el programa de Ángel de Brito, que su papá está mucho mejor desde que se separó de la modelo. Para sorpresa de todos, Cande Tinelli le dedicó durísimas palabras a Guillermina Valdés, su ex madrastra.

Cande Tinelli arrancó su descargo diciendo: “Yo lo veo muy bien a mi viejo, lo veo en un gran momento. Está fachero con el rubio, es como que se apendejó. Lo veo más él que antes de Valdés y eso me pone feliz”.

Pero, no contenta con eso, agregó: “Creo que está diferente a cuando estaba con Guille. Está como más liberado”. Antes de que Ángel (o alguna de sus panelistas, en especial la picante Yanina Latorre) pudiera decirle algo, Cande Tinelli repitió su argumento, pero con más énfasis, para que no quedaran dudas de sus palabras ni de su postura personal: “A mi viejo lo veo bien. Está en un buen momento de sí mismo. No está deprimido ni nada (por la separación)”.