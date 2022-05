"Si no gano...": Barassi, picante con los Martín Fierro

En la previa a la premiación, Barassi fue contundente con los organizadores de la ceremonia. “Hoy es el último día hábil de la semana en el cual voy a vivir sin tener un Martin Fierro propio porque no tengo ninguno. Tengo dos nominaciones y no gané nada”, comenzó diciendo al aire de su programa de "Cien Argentinos Dicen"

“Estoy dudoso. Hay encuestas en Twitter que me dan ganador de algo, o no. Estamos nominados con el programa por entretenimiento, que no lo vamos a ganar ni en pedo, chicos. No entrenemos a nadie, medimos dos puntos. Eso no va a pasar”, continuó relatando.

Finalizando con su discurso, Barassi dijo que ya había hablado con los organizadores, entre ellos Laura Ubfal y Luis Ventura, miembro y presidente de APTRA, a los que "les ofrecí hasta mi cuerpo y no pasa nada"

“Estoy nominado como revelación, como mejor conductor y está nominado el programa. Alguno tenemos que ganar de tres, ¡por favor! Además, nos estamos gastando una fortuna en vestirnos para el evento. Uno les pido, porque si no, no tenemos programa. Si yo no gano, no sigo, de verdad. Me da igual ganar cualquiera de los tres. O me robo el de alguien”, finalizó.

Cabe recordar que el sanjuanino comparte candidatura a mejor conductor con Marcelo Tinelli, Marley, Santiago del Moro, Guido Kaczka y Mariano Iúdica. Mientras que en la terna de Revelación, además del padre de la 'Pipi', también están Jay Mammon y Mau y Ricky.

La gran noche de entrega de los Martín Fierro será este domingo 15 de mayo. Sin lugar a dudas que Darío Barassi corre con viento a favor para llevarse al menos una de las candidaturas.