Se filtra un video de la madre de Piqué maltratando a Shakira y se confirma lo peor

La Bizarrap Session de Shakira para hablar de lo que fue su matrimonio con Gerard Piqué no le está saliendo gratis a la colombiana. Es que después de enterarnos que el futbolista no fue para nada un buen marido, conocemos otras filtraciones que tenían que ver con la vida familiar de la pareja.

En un fragmento de la canción de Shakira , ella canta "me dejaste de vecina a la suegra" haciendo referencia a que Piqué trajo a su madre a vivir junto a ellos en la casa familiar. Lo que sospechábamos, pero no sabíamos con certeza, es qué vínculo unía a Monserrat Bernabeu , madre de Piqué , con la colombiana.

Durante mucho tiempo los rumores indicaban que la mujer no quería demasiado a Shakira y que no estaba de acuerdo con la diferencia de edad que existía entre ésta y Piqué. Lo que no teníamos eran las pruebas pero con la canción de la colombiana quedó más que claro que el vínculo entre ambas nunca fue bueno.

shakira.webp

Ahora, se filtró un polémico video en el que se puede ver a Monserrat Bernabeu maltratando a quien en ese momento era su nuera y también a un Piqué presenciando la situación sin hacer nada.

En las imágenes se ve cómo la ex suegra de Shakira la toma de la cara para que se calle y luego le hace un gesto de silencio. Al lado está Gerard Piqué que no sale en defensa de su mujer y madre de sus hijos. Tremendo. Mirá el video.