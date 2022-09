Romina Pereiro habló de su divorcio y destrozó a Jorge Rial

romina pereiro y jorge rial.webp Romina Pereiro y Jorge Rial el día de su boda. Cuando todo estaba bien con More Rial.

"Vos no podés salir a responder y explicar todo porque es peor. Se inventaban tantas cosas que me agotó. Con el tiempo entendí que la tele es un juego", dijo Romina en una entrevista radial para Agarrate Catalina.

La declaración de Pereiro no es casual, sino que viene luego de la bomba que le tiró More Rial al afirmar que su padre está mucho mejor desde que se divorció, algo muy doloroso para la nutricionista.

"La pasé mal con el tema de la exposición por la separación. Siempre con los pies en el suelo y entendiendo que Jorge es una persona re contra pública, conocida y era lógico que pasara, pero igual a mí me pesaba mucho. Me molestaba que no se decían las cosas como eran, se exageraba, se mentía y se sumaba", reconoció la ex de Jorge Rial.

En la entrevista, también hubo palito de Romina para Jorge, sobre todo cuando se enteró por los medios que el periodista ya había comenzado una nueva relación con Josefina Pouso.

"Cuando te separás estás triste, te sentís frustrado y viene una etapa lógica de duelo que hay que transitarla. Creo que tuve un duelo sano de refugiarme en mi familia, en mis amigas, en mis amigos, en mis hijas", cerró contundente.