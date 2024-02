Quién es Sarah, la modelo con la que Peso Pluma engañó a Nicki Nicole

Además de la cabellera larga y morocha, una de las carteras que la mujer luce en varias de las publicaciones es muy similar a la que se ve en la grabación viral. Se trata de un bolso marca Chanel blanco tipo bandolera.

image.png

Después de que en redes comenzara a circular el perfil de la supuesta amante de Peso Pluma, cientos de usuarios decidieron dejarle comentarios a la influencer. “No le llega ni a los talones a Nicki”, “No pueden cambiar a Nicki por ella”, “Rompe hogares” y “Karma”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en el último posteo de Saha.

Las fotos de la supuesta tercera en discordia entre Peso Pluma y Nicki Nicole

image.png

image.png

image.png

El mensaje de Nicki Nicole

Nicki Nicole hizo un fuerte descargo en las redes sociales luego de que se viralizaran las imágenes de Peso Pluma con otra mujer. Al ver la repercusión que tuvo la grabación, la cantante argentina decidió publicar un mensaje en donde se mostró muy angustiada por lo ocurrido.

En el posteo, la artista explicó que descubrió el engaño gracias a las redes sociales: “Con mucho dolor, sepan que me enteré de la misma forma que ustedes”. Además, anunció que había decidido ponerle punto final al vínculo con el mexicano: “El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy”.

image.png

Por último, les dedicó unas lindas palabras a sus fanáticos, y les agradeció por el cariño: “Gracias por el amor que me están haciendo llegar”.