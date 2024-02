¿Fin del amor? Nicki Nicole borró todas las fotos con Peso Pluma por una supuesta infidelidad

El pasado 10 de febrero, la rapera se presentó en el festiva Picnic en Costa Rica por lo tanto no asistió al Super Bowl con Hassan, su entonces novio. La cantante argentina publicó a través de Instastories algunos momentos de aquel concierto y al día siguiente, una secuencia de retratos modelando su atuendo conformado de un top, pantalones holgados y unos guantes negros.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/DonNatanaelCano/status/1757266502531858781&partner=&hide_thread=false Peso Pluma ayer en las vegas después del super bowl engañando a Nicki Nicole JAJAJAJAJ, no cabe duda de que Peso Pluma es el maldito ídolo Mexicano de la actualidad pic.twitter.com/tabvwtPOkm — Nata Montana (@DonNatanaelCano) February 13, 2024

“Si dicen que soy bandida, no les creas”, escribió Nicki. En un inicio sus seguidores celebraron el impactante look de la famosa, no obstante probablemente minutos más tarde, notaron que las fotos que tenía en su perfil con Peso Pluma habían desaparecido.

Lo cual desató fuertes rumores de un rompimiento con el cantante de corridos tumbados. De inmediato las redes sociales se llenaron de comentarios respaldando a Nicki tras por el supuesto engaño por parte del tapatío. Pues el videoclip donde se le ve a Doble P caminando con una misteriosa mujer en un casino y aquel cercamiento sospechoso entre ambos indicaría una inminente separación.

Las fotografías que desaparecieron del Instagram de Nicki Nicole son donde aparece besando al intérprete de “Lady Gaga”, de algunos viajes juntos, de fiestas navideñas, Año Nuevo, la más reciente en los Grammys e incluso quitó las imágenes de ciertas galerías y únicamente dejó a sus amigos.

Hasta el momento Hassan Emilio Kabande Laija, conserva todas las fotos con Nicole y no se ha pronunciado al respecto.

Los seguidores de ambos cantantes volvieron tendencia sus nombres pues muchos reprobaron las acciones del mexicano apoyando a la rapera por la supuesta infidelidad. “¿Cómo que Peso Pluma le fue infiel a Nicki Nicole?”, “¿Cómo vas a engañar a Nicki Nicole?”, “Si Peso Pluma engañó a Nicki ¿Qué nos espera a nosotras?”, “Lo peor que la va a engañar justo cuando viene el 14 febrero”, “Eras mucho para Peso Pluma”, “Tocó el cielo con las manos, pero ya no más”, comentaron a través de X (antes Twitter).