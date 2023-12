Preocupación por el estado de salud de Silvina Escudero: los aterradores mensajes que despertaron todas las alarmas

Y agregaba: “Sean sinceros con los sentimientos, no guarden nada que no hay nada más chimba que ofrecer lo que está en el corazón”.

En otro texto, la joven escribió frases todavía más alarmantes: “Los que murieron ayer tenían planes para esta mañana. Y quienes murieron esta mañana tenían planes para esta noche. No te tomes la vida por sentado , en un abrir y cerrar de ojos todo puede cambiar”.

Tras leer este mensaje en el programa de Carmen Barbieri, la panelista Estefi Berardi dio a entender que la bailarina podría tomar una trágica decisión: “Silvina comenzó a subir historias con frases que llamaban mucho la atención. Subió una foto con la Virgen , frases relacionadas con finales, con cuando la vida te saca algo, cuando la vida se termina . Realmente me preocupé”.

Tras escuchar las palabras de la periodista, Silvina le mandó un mensaje muy fuerte: “Cumplo un año de casada y no lo pude ni festejar”.

Hoy, Escudero fue entrevistada por el canal Ciudad y confesó: “No estoy pasando un buen momento como para poder hablarlo. Mis amigos y todos me dicen que me explaye cuando me sienta fuerte, que confían en que lo voy a superar. Es raro verme así porque soy muy perseverante y divertida. Pero ya pasará el dolor, o se apaciguará”.

El periodista entonces le preguntó si continúa en pareja o rompió su vínculo matrimonial con Federico. La joven afirmó: “Mi marido está acá conmigo ahora. Esto lo atravesamos juntos”.

El cronista le remarcó: “Se especuló con que tu mal momento estaba agudizado por una supuesta tensión con tu marido…”.

Silvina cerró la charla asegurando: “No. Nada que ver”.