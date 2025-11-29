Preocupación por el estado de salud de Luis Brandoni

Luis Brandoni, el reconocido actor argentino de 85 años , tuvo que suspender las funciones de la obra de teatro en la que está trabajando. Ante esta noticia, desde la producción dijeron que sería por sus problemas de salud.

“Informamos al público que en virtud de la indisposición física que aqueja al Sr. Luis Brandoni, quedan suspendidas las funciones previstas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires”, anunció Rottemberg desde la cuenta de Multiteatro en X.

El comunicado también confirmó que la obra retomará su temporada el 2 de enero en Mar del Plata.

image

En diálogo con Infobae, Carlos Rottemberg dio detalles sobre el estado de salud del actor: “Beto tuvo un pico de presión el domingo que obligó a suspender las funciones de ese día. A partir de eso se viene realizando estudios que no muestran nada importante, pero en la semana estuvo bastante caído, lo que provocó suspender también el miércoles y luego la función de anoche, jueves”.

“Hoy (por el viernes 28) sigue en observación, pero en mí se mezcla una amistad personal de más de 47 años, lo que me hizo proponerle a sus hijas directamente no realizar las funciones de este fin de semana”.

El domingo 30, la obra bajaba de la cartelera del Liceo para, después de unas semanas de descanso, retomar la actividad en la costa.

“La salud a sus 85 años es ahora lo prioritario. No siempre el espectáculo debe seguir, como dice esa frase famosa”, remarcó el productor. Además, aclaró que quienes hayan comprado entradas podrán solicitar la devolución por los mismos canales de compra.