Por primera vez llega a San Juan "La 2001", la banda revelación del cuarteto

Aunque llevan casi dos décadas arriba de los escenarios, "La 2001" se transformó en una de las bandas más escuchadas del país en este año. La próxima semana desembarcan por primera vez en San Juan para presentarse en la Sala del Sol.

El show será el sábado 6 de septiembre, en lo que promete ser una noche bien cuartetera. Las entradas anticipadas ya están a la venta en Farmacias Echegaray y por EntradaWeb.

“La 2001” tiene una historia particular: 18 años atrás, en la víspera de Año Nuevo, debutaron en el Club Agro de la ciudad bonaerense de Rojas. El nombre, elegido casi al azar por el año que estaba por comenzar, terminó quedándose para siempre y hoy es una marca registrada dentro de la música popular.

Con una impronta bien familiar, la banda está integrada íntegramente por los Villarruel: Lucas, la voz líder; Pato, en piano; Nicolás, en guitarra y percusión; y el padre de todos, que marca el pulso desde el bajo.