jueves 28 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Show

Por primera vez llega a San Juan "La 2001", la banda revelación del cuarteto

La banda familiar que este año explotó en el cuarteto se prepara para su primera vez en la Sala del Sol. Todos los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
538121691_18416223241103655_956059807056701803_n

Aunque llevan casi dos décadas arriba de los escenarios, "La 2001" se transformó en una de las bandas más escuchadas del país en este año. La próxima semana desembarcan por primera vez en San Juan para presentarse en la Sala del Sol.

Lee además
sabrina carpenter, tyler y paulo londra: quienes estaran en el lollapalooza argentina 2026
Line up

Sabrina Carpenter, Tyler y Paulo Londra: quiénes estarán en el Lollapalooza Argentina 2026
wanda nara: ¿un vecino, su nuevo amor?
Chimentos

Wanda Nara: ¿un vecino, su nuevo amor?

El show será el sábado 6 de septiembre, en lo que promete ser una noche bien cuartetera. Las entradas anticipadas ya están a la venta en Farmacias Echegaray y por EntradaWeb.

WhatsApp Image 2025-08-28 at 13.36.35

“La 2001” tiene una historia particular: 18 años atrás, en la víspera de Año Nuevo, debutaron en el Club Agro de la ciudad bonaerense de Rojas. El nombre, elegido casi al azar por el año que estaba por comenzar, terminó quedándose para siempre y hoy es una marca registrada dentro de la música popular.

Con una impronta bien familiar, la banda está integrada íntegramente por los Villarruel: Lucas, la voz líder; Pato, en piano; Nicolás, en guitarra y percusión; y el padre de todos, que marca el pulso desde el bajo.

Seguí leyendo

El 'Gordo' Páez Oro a dúo con el Chango Huaqueño, una joyita de dos inmortales de la Cuyanía

Dolor por el fallecimiento de un reconocido actor español del universo Almodóvar

"Infancias Elegidas", la exquisita excusa para disfrutar del maridaje de ritmos caribeños con otros géneros

Se disparan las tasas de interés y muchos bancos ya pagan más de 50% por los plazos fijos

La pareja de periodistas que sorprendió a todo el mundo con su separación: "Se terminó"

La bomba del año: filtraron la renuncia de una mega estrella de Telefe

Taylor Swift, ante un paso muy importante en su vida: se casa con Travis Kelce

Claudia Villafañe protagonizó un siniestro vial y sufrió un golpe en la cabeza: cómo se encuentra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
wanda nara: ¿un vecino, su nuevo amor?
Chimentos

Wanda Nara: ¿un vecino, su nuevo amor?

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario
Atención

Una importante empresa busca estudiantes sanjuaninos para entrenarlos y cobrar un jugoso salario

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días
Grave

Barrio San Martín: encontraron a una mujer que llevaba muerta más de 15 días

El atraco ocurrió en un domicilio ubicado en calle Urquiza, cerca de General Paz, en Capital.
Violento atraco

Una familia fue encerrada por ladrones que entraron a su casa de Capital y los asaltaron

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los Carasucias
Ataque en banda

Seis encapuchados asaltaron a una joven en su casa en Albardón y apuntan a los "Carasucias"

Imagen difundidas por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
Abuso contras menores

El sanjuanino detenido en el megaoperativo por pornografía infantil es un joven empleado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Por Redacción Tiempo de San Juan
El 30 de junio de 2017, Alejandro Ripani inauguró junto a Sergio Uñac la fábrica bajo la firma Tía Maruca.
Alivio en Albardón

Llegan los cambios en Dilexis: tras el cimbronazo, centralizan "gran parte de la producción en San Juan" con un importante anuncio

Video: así comenzó la reconstrucción en dos hogares, tras el voraz incendio en el asentamiento San Cayetano
Volver a empezar

Video: así comenzó la reconstrucción en dos hogares, tras el voraz incendio en el asentamiento San Cayetano

Video: fila interminable en la Circunvalación, tras un choque
Santa Lucía

Video: fila interminable en la Circunvalación, tras un choque

¿Uñac cordobés? El ácido comentario del periodista Antonio Canales en Las 40
Editorial

¿Uñac cordobés? El ácido comentario del periodista Antonio Canales en Las 40